حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

يعيق التكوين النجمي الأخير القياس الدقيق لكتلة المجرات النجمية ذات النجوم العالية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 14، 2023
يعيق التكوين النجمي الأخير القياس الدقيق لكتلة المجرات النجمية ذات النجوم العالية

ملخص:
يعد تحليل المجرات الشابة في الكون المبكر أمرًا صعبًا، لأن تكوين النجوم الحديث يمكن أن يؤدي إلى تعقيد قياسات كتلتها النجمية. أثارت عمليات الرصد باستخدام التلسكوبات مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي تساؤلات حول فهمنا لتجمعات المجرات ذات الانزياح الأحمر العالي. يجادل هذا المقال بأن تحليلنا قد يكون معيبًا، حيث أننا نقدر الكتل باستخدام نماذج تعتمد على تاريخ المجرة بأكمله، بينما تعكس الملاحظات حالتها الحالية فقط. يقدم هذا التناقض عدم اليقين في الكتل المشتقة. يشرح المقال عملية بناء نماذج للمجرات ذات الإضاءة العالية باستخدام القياسات الضوئية وتركيب توزيع الطاقة الطيفية (SED). ومع ذلك، فإن إعادة إنتاج الطيف الحقيقي ومجموعة المصدر بدقة في المجرة يمثل تحديًا بسبب الانحطاط بين خطوط الانبعاث وميزات الامتصاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تكوين النجوم الحديث إلى عدم اليقين في تقدير تاريخ تكوين النجوم والكتلة النجمية المشتقة. ولاختبار ذلك، يقدم المقال محاكاة للمجرات ذات تواريخ مختلفة لتكوين النجوم. تظهر النتائج أن رموز التركيب يمكن أن تنتج نتائج مشابهة بصريًا، لكنها تفشل في إعادة إنتاج التاريخ الحقيقي لتشكل النجوم بدقة، وخاصةً تلك التي لم يتم تكوينها في وقت سابق من النجوم. لذلك، فإن تشكل النجوم الحديث يعيق القياس الدقيق للكتل النجمية للمجرات ذات التركيز العالي.

التعاريف:
- High-z: انزياح أحمر عالي؛ يشير إلى كائنات في الكون المبكر ذات قيم انزياح نحو الأحمر أكبر من حوالي 6.
- JWST: تلسكوب جيمس ويب الفضائي؛ تلسكوب فضائي كبير محسن للأشعة تحت الحمراء من المقرر إطلاقه في عام 2021.

مصادر:
- نارايانان، د، لوير، إس، توري، بي، وآخرون. (2022). "التفوق من خلال تكوين النجوم الحديث يمنع القياس الدقيق للكتل النجمية ذات النجوم العالية." تم تقديمه إلى رسائل ApJ.
- روبرتسون، ب.، بوبينج، ج.، غولدشتاين، ت، وآخرون. (2022). "تجمع مجموعات المجرات عبر الزمن الكوني." مجلة الفيزياء الفلكية، 910(2)، 123.

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

من المتوقع حدوث طقس ممطر مع حدوث كسوف الشمس "حلقة النار".

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو
علوم

خسوف "حلقة النار" النادر يضيء السماء

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو
علوم

كاتيا إيشازاريتا: رائدة الفضاء المكسيكية الرائدة

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا

فاتك

علوم

يعيق التكوين النجمي الأخير القياس الدقيق لكتلة المجرات النجمية ذات النجوم العالية

أكتوبر 14، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

من المتوقع حدوث طقس ممطر مع حدوث كسوف الشمس "حلقة النار".

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

خسوف "حلقة النار" النادر يضيء السماء

أكتوبر 14، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

كاتيا إيشازاريتا: رائدة الفضاء المكسيكية الرائدة

أكتوبر 14، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات