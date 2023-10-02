الحياة الرائعة لرافعة ساندهيل

طائر الكركي الرملي هو طائر رائع يتخذ من منطقة كاريبو-شيلكوتين موطنًا له. تُعرف هذه المخلوقات القديمة بأصواتها المميزة، والتي يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 2.5 ميل. لديهم ميزة فريدة في القصبات الهوائية الملتفة التي تمكنهم من إنتاج هذه الأصوات العالية والمموجة.

تعد رافعات Sandhill واحدة من خمسة عشر نوعًا من أنواع الرافعات الموجودة في جميع أنحاء العالم وهي النوع الوحيد الذي يعشش في كندا. تعد هذه الطيور المهيبة من أكبر الطيور في أمريكا الشمالية، حيث يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر وطول جناحيها إلى مترين. لديهم جسم رمادي أردوازي، وجبهة حمراء، وخدود بيضاء ناصعة، ومنقار وأرجل سوداء طويلة.

كانت هذه الطيور موجودة منذ ملايين السنين وظلت دون تغيير نسبيًا. من المحتمل أن قدرتها على التكيف وذاكرتها طويلة المدى ساهمت في بقائها، حيث عاشت أكثر من 99% من جميع الأنواع التي كانت موجودة على الإطلاق. احتلت الرافعات مكانة مهمة في العديد من الثقافات عبر التاريخ، ويعد وجودها في كاريبو-شيلكوتين أمرًا مميزًا حقًا.

تفضل طيور الكركي الرملية مواقع التعشيش المنعزلة، مما يعني أنها غالبًا ما لا تُرى إلا أثناء الهجرة أو في نهاية الصيف عندما تنضج صغارها. يصلون إلى كولومبيا البريطانية بين مارس ومايو ويعودون جنوبًا بين سبتمبر وأكتوبر. تعد رقصات المغازلة مشهدًا شائعًا في فصل الربيع، حيث تساعد الطيور في العثور على رفقاء مدى الحياة.

تعشش هذه الطيور وتتغذى على الأرض في بيئات مختلفة مثل المستنقعات والمستنقعات وحقول القش والمراعي. لقد اتبعوا نفس أنماط الهجرة لآلاف السنين، حيث أعادوا استخدام مواقع التعشيش واستقروا في مناطق مألوفة.

تتميز رافعات ساندهيل بمعدل تكاثر بطيء، حيث تضع الإناث عادة بيضتين، ولكن عادة ما يبقى كتكوت واحد فقط حتى ينضج. تتميز صغار الرافعات بأنها مبكرة النضج وقادرة على مغادرة العش خلال ساعات من الفقس. يظلون بالقرب من والديهم لمدة تسعة إلى عشرة أشهر تقريبًا قبل الانضمام إلى قطيع من الرافعات غير المتكاثرة.

في حين تمكنت طيور الكركي الرملية من التعافي من حالة الانقراض الوشيكة في الماضي، إلا أن النشاط البشري لا يزال يشكل تهديدًا لموائلها. يمكن أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن أنشطة مثل التكسير الهيدروليكي وإقامة السدود على الأراضي الرطبة إلى تعطيل مواقع التعشيش والبحث عن الطعام. تؤثر مزارع الرياح أيضًا على طرق هجرتها ويجب إعادة النظر فيها فيما يتعلق بوضعها.

نظرًا لأن عدد سكانها أقل من عشرة آلاف، فمن الضروري حماية مناطق انطلاق هجرة الرافعة ومواقع تعشيشها. يعد تقليل التأثير على موائلها أثناء الأنشطة البشرية أمرًا ضروريًا لضمان بقائها. يمكن لهذه الطيور الحساسة، مع انخفاض معدل بقاء الكتاكيت على قيد الحياة وتأخر سن التكاثر، أن تصبح بسهولة من الأنواع المهددة إذا لم يتم حمايتها بشكل صحيح.

مصادر:

- الحياة البرية الكاريبو