يكشف الحمض النووي القديم أن الانخفاض السريع في الببغاوات الكاريبية مرتبط بالنشاط البشري

استخدمت دراسة جديدة نُشرت في PNAS الحمض النووي القديم لتسليط الضوء على تراجع أعداد الببغاوات في منطقة البحر الكاريبي. ركز البحث على نوعين، الببغاء الكوبي (Amazona leucocephala) والببغاء الإسباني (Amazona ventralis)، ووجد أن كلا النوعين كانا أكثر انتشارًا وتنوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

وتساعد الدراسة في تفسير سبب تحول الببغاوات إلى أكثر مجموعات الطيور المهددة بالانقراض في العالم، حيث تعتبر 28% من جميع الأنواع مهددة بالانقراض. هذا ينطبق بشكل خاص على الببغاوات التي تعيش في الجزر.

التاريخ المعقد للببغاوات مع البشر جعل من الصعب على علماء الأحياء فهم توزيعاتهم السابقة. تم نقل الببغاوات عبر القارات وبين الجزر منذ آلاف السنين من قبل السكان الأصليين والمستعمرين الأوروبيين. حتى يومنا هذا، لا يزال يتم نقل الببغاوات.

للتغلب على هذا التحدي، لجأ الباحثون إلى الحمض النووي القديم. ومن خلال تحليل التسلسل الجيني من العينات الأثرية والحفريات، تمكنوا من تجميع تاريخ الببغاوات في جنس الأمازون. وركزوا على الببغاوات الكوبية والإسبانية، حيث تمكنوا من الحصول على عينات الحمض النووي القديمة.

وكشفت النتائج عن نتائج مفاجئة. كانت الحفريات من جزر البهاما في الواقع من ببغاوات هيسبانيولانية، مما يشير إلى امتداد النطاق قبل وصول الإنسان. وبالمثل، كانت الببغاوات الكوبية موجودة ذات يوم في أكبر جزيرة في جزر تركس وكايكوس ولكنها غائبة الآن.

تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية فهم التوزيع التاريخي للأنواع للحفاظ عليها. ومن خلال معرفة الأماكن التي ازدهرت فيها الببغاوات في الماضي، يمكننا حماية مجموعاتها المتبقية بشكل أفضل والحفاظ على تنوعها.

المصدر: PNAS (لم يتم توفير عنوان URL)