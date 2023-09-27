تاريخ الببغاوات وتراجعها في منطقة البحر الكاريبي: رؤى من الحفريات وعلم الآثار والحمض النووي

في عام 1492، وصف كريستوفر كولومبوس منطقة البحر الكاريبي بأنها مكان تغطي فيه سحب الببغاوات ذات الأجنحة النابضة بالحياة الشمس. لسوء الحظ، اليوم، أكثر من نصف أنواع الببغاء المعروفة في منطقة البحر الكاريبي انقرضت. ما سبب اختفاء هذه التجمعات السكانية التي كانت مزدهرة ذات يوم؟

تهدف دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين الأمريكيين إلى تسليط الضوء على تاريخ وتأثير النشاط البشري على أنواع الببغاء في منطقة البحر الكاريبي. تعد جزر كوبا وهيسبانيولا وبورتوريكو، إلى جانب جزر البهاما، بمثابة الموطن الجغرافي لمختلف أنواع الببغاء، بما في ذلك الببغاء الكوبي المهدد بالانقراض (Amazona leucocephala) والببغاء الإسباني (A. ventralis).

ومن خلال فحص العظام الأحفورية والعينات الأثرية وعينات الحمض النووي من الببغاوات القديمة والحديثة، يهدف الباحثون إلى إعادة بناء التوزيعات التاريخية لهذه الأنواع وتنوعها. اكتشفوا أن نوعي الببغاء اللذين شملتهما الدراسة كان لهما في البداية نطاق جغرافي أكبر ومجموعة جينات أكثر تنوعًا خلال العصر الجليدي. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أدت الأنشطة البشرية مثل احتلال السكان الأصليين (الهنود الأمريكيين) والاستعمار الأوروبي إلى انقراض هذه الببغاوات محليًا وانتقالها.

وكشفت الدراسة أن السكان الأصليين كانوا ينقلون الببغاوات عبر القارات والجزر منذ آلاف السنين، وهي ممارسة استمر عليها المستعمرون الأوروبيون. إن إدخال الببغاوات من مناطق مختلفة إلى منطقة البحر الكاريبي من خلال التجارة يزيد من تعقيد فهم أصولها. ومع ذلك، فقد قدمت المواقع الأثرية أدلة على وجود عظام الببغاء إلى جانب بقايا أخرى من الوجبات القديمة المهملة، مما يشير إلى أن الببغاوات كانت ذات قيمة لريشها وربما حتى كمصدر للغذاء.

على الرغم من الطبيعة الهشة لعظام الببغاء، فإن منطقة البحر الكاريبي لديها سجلات أحفورية جيدة بشكل مدهش مقارنة بالمناطق الاستوائية الأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الحفريات غالبًا ما تكون مكسورة أو مجزأة، إلا أنها لا تزال توفر معلومات قيمة عند دمجها مع تحليل الحمض النووي القديم.

يعد فهم التفاعلات طويلة المدى بين البشر والببغاوات أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة النظم البيئية في منطقة البحر الكاريبي. تساهم هذه الدراسة في الجهود المستمرة لحماية أنواع الببغاء المهددة بالانقراض والحفاظ عليها من خلال الكشف عن الديناميكيات التاريخية بين البشر والببغاوات في المنطقة.

بشكل عام، يسلط هذا البحث الضوء على العلاقة المعقدة بين البشر والحياة البرية، مما يؤكد أهمية ممارسات الحفظ المسؤولة لمنع المزيد من الانقراض واستعادة أعداد الببغاء في منطقة البحر الكاريبي.

مصادر:

– GrrlScientist، باستضافة Forbes (بدون عنوان URL)

– Geology.com (بدون عنوان URL)

– كريستين جريس / متحف فلوريدا (بدون عنوان URL)