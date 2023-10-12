تكشف مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عن اكتشافات مذهلة من كويكب بينو

أعادت مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا عينات من كويكب بينو، والتي تلقي ضوءًا جديدًا على أصول الحياة على الأرض. لا يحتوي الكويكب البالغ من العمر 4.5 مليار عام على كمية كربون أكثر مما كان متوقعًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على وفرة غير متوقعة من الماء.

تشير النتائج الأولية التي توصلت إليها وكالة ناسا إلى أنه يمكن العثور على اللبنات الأساسية للحياة داخل صخور بينو. هذا الاكتشاف المثير لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لكيفية نشوء الحياة على كوكبنا.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "إن عينة OSIRIS-REx هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم تسليمها إلى الأرض على الإطلاق، وستساعد العلماء على التحقيق في أصول الحياة على كوكبنا لأجيال قادمة".

وسعت المهمة، التي تحمل اسم "Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer"، إلى إعادة 60 جرامًا من عينات الكويكبات. ومع ذلك، فقد تجاوزت التوقعات، حيث جمعت أكثر من 250 جرامًا من العينات الأصلية.

ومن المتوقع أن تزود هذه العينات العلماء برؤى لا تقدر بثمن حول تكوين وتطور نظامنا الشمسي. ومن خلال دراسة تكوين بينو، يأمل الباحثون في كشف الألغاز المحيطة بأصول الأرض والأجرام السماوية الأخرى.

تم إطلاق المركبة الفضائية OSIRIS-REx في سبتمبر 2016، ووصلت إلى بينو في عام 2018 وجمعت عينة بنجاح في عام 2020. ويمثل هذا الإنجاز التاريخي أول مهمة أمريكية لجمع وإرجاع عينة من كويكب.

وسيكون تحليل العينات بمثابة جهد تعاوني بين العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم. وستساهم النتائج التي توصلوا إليها في فهمنا للعمليات الأساسية التي أدت إلى ظهور الحياة على الأرض.

مصادر:

- ناسا

- رويترز