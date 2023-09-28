مستقبل تحويل الغاز: تسخير التفاعلات الأنزيمية لالتقاط ثاني أكسيد الكربون بكفاءة

حقق علماء من معهد ماكس بلانك للأحياء الدقيقة البحرية، بالتعاون مع جامعتي جنيف ورادبود، تقدما كبيرا في مجال تحويل الغاز. ومن خلال عزل إنزيم من كائن حي دقيق قادر على احتجاز ثاني أكسيد الكربون بكفاءة، فقد فتحوا الباب أمام إمكانيات جديدة لمعالجة انبعاثات غازات الدفيئة.

يتمتع الإنزيم الموجود في ميثانوجين يسمى Methermicoccus shengliensis بقدرة فريدة على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى فورمات، وهو مركب مستقر وآمن يمكن استخدامه لتخزين الطاقة وتخليق جزيئات مختلفة. ونجح الباحثون في عزل هذا الإنزيم وتوصيفه، مما يدل على كفاءته الرائعة في توليد الفورمات من ثاني أكسيد الكربون.

ما يجعل هذا الاكتشاف مثيرًا بشكل خاص هو أحادية الاتجاه للإنزيم. في حين أن الإنزيمات المماثلة يمكن أن تعمل في كلا الاتجاهين، فإن هذا الإنزيم المحدد يكون أحادي الاتجاه تقريبًا، مما يعني أنه يحول ثاني أكسيد الكربون بكفاءة إلى فورمات ولكن معدلاته بطيئة جدًا وإنتاجه ضعيف عند إجراء التفاعل العكسي. تحدث هذه الظاهرة فقط في غياب الأكسجين، وهو تفصيل مهم لتسخير قدرات الإنزيم.

ولمزيد من استكشاف إمكانات هذا الإنزيم لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، قام الباحثون بتفرعه على قطب كهربائي. يوفر هذا النظام القائم على القطب الكهربائي مزايا كبيرة، حيث يمكنه توفير الطاقة اللازمة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون بشكل مباشر دون الحاجة إلى مصادر طاقة خارجية أو مركبات كيميائية سامة. بالإضافة إلى ذلك، مع الإنزيم المرتبط بالقطب الكهربائي، يكون هناك الحد الأدنى من فقدان التيار الكهربائي، مما يؤدي إلى نظام فعال وجذاب لتحويل الغاز.

أرسل العلماء الإنزيم المنقى إلى جامعة جنيف، حيث يعمل متخصصون في الكيمياء الكهربائية على إنشاء نظام لالتقاط ثاني أكسيد الكربون يعتمد على القطب الكهربائي. ومن خلال الاستفادة من تحويل الإنزيم الفعال لثاني أكسيد الكربون إلى تكوين، فإن هذا النظام لديه القدرة على لعب دور حاسم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة تغير المناخ.

الآثار المترتبة على هذا البحث كبيرة. ومن خلال تسخير قوة التفاعلات الأنزيمية وتكنولوجيا الأقطاب الكهربائية، قد يكون من الممكن تطوير طرق أكثر استدامة وكفاءة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون واستخدامه. وقد يكون لهذا عواقب بعيدة المدى على الصناعات التي تعتمد على العمليات كثيفة الاستخدام لثاني أكسيد الكربون، مثل الطاقة والتصنيع والأدوية.

يسلط هذا البحث الضوء على أهمية دراسة الكائنات الحية الدقيقة وقدراتها الأنزيمية الفريدة. ومن خلال فهم قدراتهم وتسخيرها، يمكننا تمهيد الطريق لحلول مبتكرة لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في انبعاثات غازات الدفيئة.

مصادر:

– لومير/ بلحمري/ فاغنر، معهد ماكس بلانك للأحياء الدقيقة البحرية

– الطبعة الدولية للكيمياء Angewandte (2023). دوى: 10.1002/anie.202311981