تلتقط مركبة المثابرة التابعة لناسا شيطان الغبار المريخي في فوهة جيزيرو

نجحت المركبة الجوالة Perseverance التابعة لناسا في التقاط شيطان غبار على فوهة Jezero Crater على المريخ، مما يوفر معلومات قيمة عن أنماط الطقس المريخي. يُظهر مقطع الفيديو، الذي التقطته كاميرات Navcams الخاصة بالمركبة في 30 أغسطس 2023، خلال اليوم المريخي الـ 899، شيطان الغبار وهو يعمل.

تلعب شياطين الغبار على المريخ، على الرغم من أنها أضعف وأصغر من الأعاصير الموجودة على الأرض، دورًا حاسمًا في إعادة توزيع الغبار ودراسة الغلاف الجوي المريخي. تساعد هذه الظواهر العلماء في تعزيز نماذج الطقس وفهم مناخ الكوكب.

قام علماء البعثة بتحليل بيانات الصور وحددوا موقع شيطان الغبار على أنه "Thorofare Ridge"، على بعد حوالي أربعة كيلومترات من المركبة. وقدّروا عرضه بحوالي 60 مترًا وارتفاعه الكامل بحوالي كيلومترين، على الرغم من أنه لم يظهر سوى الجزء السفلي البالغ 118 مترًا في اللقطات. انتقل شيطان الغبار من الشرق إلى الغرب بسرعة 19 كيلومترًا في الساعة.

تتشكل شياطين الغبار، والتي تحدث أيضًا على الأرض، عندما يتحد الهواء الدافئ الصاعد مع أعمدة الهواء الباردة الهابطة. يمكن لشياطين الغبار المريخي أن تتفوق على نظيراتها الأرضية من حيث الحجم ولا يمكن التنبؤ بمظهرها. تقوم كل من المركبة الجوالة Perseverance وCuriosity بمراقبة شياطين الغبار باستمرار، والتقاط صور بالأبيض والأسود للحفاظ على نقل البيانات.

مهمة المثابرة الأساسية على المريخ هي علم الأحياء الفلكي، والذي يتضمن البحث عن علامات الحياة الميكروبية القديمة. ستقوم المركبة أيضًا بتحليل جيولوجيا الكوكب والمناخ الماضي، مما يضع الأساس للاستكشافات البشرية المستقبلية. ستقوم بجمع وتخزين الصخور المريخية والحطام الصخري للبعثات المستقبلية لاسترجاعها وتحليلها بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.

تتوافق هذه المهمة مع استراتيجية ناسا لاستكشاف القمر إلى المريخ، والتي تتضمن مهمات Artemis Moon، التي تهدف إلى تمهيد الطريق لاستكشاف الإنسان للمريخ. يتولى مختبر الدفع النفاث (JPL)، الذي يديره معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا، كاليفورنيا، مسؤولية الإشراف على عمليات المركبة الجوالة بيرسيفيرانس.

مصادر:

- ناسا

– مختبر الدفع النفاث (JPL)