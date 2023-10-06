مارس الأوروبيون طقوسًا جنائزية آكلة لحوم البشر منذ 15,000 ألف عام: دراسة

تشير دراسة حديثة إلى أن الأوروبيين القدماء، وخاصة شعب العصر الحجري القديم الأعلى المجدليين، شاركوا في ممارسات أكل لحوم البشر أثناء الجنازات كشكل من أشكال الطقوس. وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة Quaternary Science Review، الضوء على انتشار أكل لحوم البشر على نطاق واسع بين هذه المجموعة منذ ما بين 11,000 إلى 17,000 سنة مضت.

قام الباحثون بفحص 25 موقع دفن في مختلف البلدان الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وبلجيكا وبولندا وجمهورية التشيك والبرتغال. اكتشفوا أدلة على وجود علامات مضغ على عظام الإنسان، واستخدام الجماجم البشرية كأكواب، واستخراج نخاع العظام من أجل القوت. وفي بعض الحالات، تم العثور على بقايا حيوانات إلى جانب بقايا بشرية.

إن تكرار ممارسات أكل لحوم البشر بين المواقع المجدلية يفوق أي حالات أخرى معروفة بين المجموعات البشرية السابقة أو اللاحقة. يشير هذا إلى أن أكل لحوم البشر كان وسيلة يستخدمها هؤلاء الأشخاص للتخلص من موتاهم. على عكس النظريات السابقة، لم يكن أكل لحوم البشر مدفوعًا بالضرورة فحسب، بل كان له أهمية كممارسة جنائزية.

ووفقا للدكتورة سيلفيا بيلو، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة، فإن أكل لحوم البشر خلال هذه الفترة الزمنية لم يكن مجرد استراتيجية للبقاء بل كان عملا طقوسيا متعمدا. تساعد نتائج هذه الدراسة أيضًا في تحديد سياق اكتشاف أكواب الجمجمة والعظام البشرية في كهف غوف.

تشير الدراسة إلى تحول في كل من السلالة الجينية والسلوك الجنائزي خلال المراحل اللاحقة من العصر الحجري القديم، مما يشير إلى استبدال السكان مع هجرة مجموعات Epigravettian شمالًا. يُعتقد أن هذا التغيير في الممارسات الجنائزية هو نتيجة للانتشار النصفي، حيث تحل مجموعة سكانية محل مجموعة أخرى وتؤدي إلى تحولات في السلوك.

على الرغم من أن مؤلفي الدراسة لم يقدموا تعليقات فورية، إلا أن أبحاثهم توفر رؤى قيمة حول الممارسات الثقافية للأوروبيين القدماء.