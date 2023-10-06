الكشف عن طقوس أكل لحوم البشر في العصر الحجري القديم الأعلى

توصل باحثون في متحف التاريخ الطبيعي في لندن إلى اكتشاف مذهل على شكل عظمة منقوشة بعلامات ترتبط بطقوس أكل لحوم البشر من العصر الحجري القديم الأعلى. توفر هذه النتيجة مزيدًا من التبصر في الممارسات والمعتقدات الثقافية للمجتمعات البشرية القديمة خلال هذه الفترة الزمنية.

وفقًا للخبراء، تشير طقوس أكل لحوم البشر إلى الاستهلاك المتعمد للحوم البشرية كجزء من الممارسات الدينية أو الاحتفالية. ويُعتقد أنه لعب دورًا مهمًا في الجوانب الروحية والاجتماعية لمختلف الثقافات القديمة. ويعد العظم المنقوش دليلاً ملموسًا على هذه الممارسات.

تشير العلامات الموجودة على العظم إلى نقش متعمد بأدوات حادة، مما يشير إلى أنه تم استخدامه لأغراض رمزية أو طقسية. يتضمن التصميم أنماطًا وخطوطًا معقدة، والتي ربما كانت لها أهمية دينية أو ثقافية بالنسبة للبشر القدماء الذين ابتكروها.

يضيف هذا الاكتشاف إلى مجموعة الأدلة المتزايدة التي تدعم وجود طقوس أكل لحوم البشر في العصر الحجري القديم الأعلى. وقد وجدت الحفريات السابقة علامات مماثلة على العظام والبقايا، مما يشير إلى أن هذه الممارسة لم تكن معزولة بل جزء من ظاهرة ثقافية أوسع.

في حين أن الأسباب الدقيقة وراء طقوس أكل لحوم البشر في المجتمعات القديمة لا تزال مجهولة إلى حد كبير، فمن المعتقد أنها كانت مرتبطة بطقوس دينية، أو التسلسل الهرمي الاجتماعي، أو حتى كوسيلة لتكريم الأفراد المتوفين. يوفر العظم المنقوش نافذة على معتقدات وممارسات أسلافنا، وتسليط الضوء على مناظرهم الثقافية المعقدة والمتنوعة.

ومن خلال دراسة وتحليل هذه القطع الأثرية، يأمل علماء الآثار وعلماء الأنثروبولوجيا في الحصول على فهم أعمق للطقوس والمعتقدات والهياكل الاجتماعية للمجتمعات البشرية القديمة. سيستمر المزيد من الاستكشاف والبحث في هذا المجال لكشف الألغاز المحيطة بطقوس أكل لحوم البشر في العصر الحجري القديم الأعلى.

مصادر:

– متحف التاريخ الطبيعي في لندن

- رويترز