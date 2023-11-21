مهام رواد الفضاء في كندا: عصر جديد من استكشاف الفضاء

تدخل كندا مرحلة جديدة ومثيرة من استكشاف الفضاء مع الإعلان عن مهام رواد الفضاء يوم الأربعاء 22 نوفمبر. وستستضيف وكالة الفضاء الكندية (CSA) حدثًا مباشرًا في مقرها الرئيسي بالقرب من مونتريال، كيبيك. سيكشف هذا الحدث، الذي سيتم بثه بشكل متزامن على منصات مختلفة بما في ذلك YouTube وFacebook، عن أحدث المهام لرواد الفضاء الكنديين.

في الماضي، كانت هوية رواد الفضاء ومهامهم طي الكتمان حتى وقت الحدث. ومع ذلك، هذه المرة، هناك حقيقة أساسية نعرفها على وجه اليقين: هناك ثلاثة رواد فضاء نشطين من وكالة الفضاء الكندية متاحين للبعثات. ومن بين هؤلاء الطبيب ديفيد سانت جاك، الذي أمضى 204 يومًا في محطة الفضاء الدولية في 2018-19، وعالمة الحرائق جيني سيدي جيبونز، المؤهلة للقيام برحلتها الفضائية الأولى، وجوشوا كوتريك، الطيار العسكري المؤهل أيضًا لأول رحلة له. الرحلات الفضائية.

شيء واحد نعرفه هو أن رائد فضاء وكالة الفضاء الكندية، جيريمي هانسن، قد تم تعيينه بالفعل في مهمة أرتميس 2 التابعة لناسا، والتي من المقرر أن تطير حول القمر في أواخر عام 2024. وتوضح مهمة هانسن مساهمة كندا الكبيرة في برامج الفضاء الدولية. منذ أواخر السبعينيات، لعبت كندا دورًا فعالًا في توفير الروبوتات لمهام وكالة ناسا، بدءًا من كندارم على متن المكوك الفضائي إلى كندارم 1970 وديكستر على محطة الفضاء الدولية. وفي مقابل عملها في مجال الروبوتات، تحصل كندا على حصة من العلوم ومقعد رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية.

لكن مشاركة كندا في استكشاف الفضاء تتوسع إلى ما هو أبعد من مجرد الروبوتات. إن التعهد الأخير لـ Canadarm3 لمشروع Gateway التابع لناسا ومذكرة التفاهم مع Axiom Space يمهد الطريق لرواد الفضاء الكنديين للمشاركة في مهمات القمر المستقبلية والمهام قصيرة المدى على محطة الفضاء الدولية بقيادة رواد فضاء سابقين في ناسا.

في حين أن الفرص المتاحة لرواد الفضاء الكنديين كانت محدودة بسبب القاعدة الضريبية الصغيرة في البلاد لتمويل الفضاء، فإن هذا الإعلان يمثل مناسبة نادرة حيث سيحصل العديد من رواد فضاء وكالة الفضاء الكندية على مهام خلال نفس الإطار الزمني. إنه وقت مثير لكندا وهي تحتضن حقبة جديدة من استكشاف الفضاء وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في برامج الفضاء الدولية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

من هم رواد الفضاء النشطين في وكالة الفضاء الكندية؟ رواد الفضاء النشطون في وكالة الفضاء الكندية والمتاحون حاليًا للبعثات هم ديفيد سانت جاك وجيني سيدي جيبونز وجوشوا كوتريك. ما هي مهمة أرتميس 2؟ مهمة أرتميس 2 هي مهمة تقودها وكالة ناسا وستطير حول القمر. وقد تم بالفعل تكليف جيريمي هانسن، رائد فضاء وكالة الفضاء الكندية، بهذه المهمة. ما هو كندارم 3؟ Canadarm3 هو ذراع آلية من الجيل التالي طورته كندا لمشروع Gateway التابع لناسا، والذي يهدف إلى إنشاء محطة فضائية بالقرب من القمر. ما هي اكسيوم سبيس؟ Axiom Space هي شركة مقرها هيوستن وتقوم بمهام قصيرة المدى إلى محطة الفضاء الدولية باستخدام المركبة الفضائية SpaceX Crew Dragon. لدى كندا مذكرة تفاهم مع شركة اكسيوم سبيس بشأن مهمات محتملة قصيرة المدى.