وفاة عالم الفيزياء الفلكية هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عامًا

توفي عالم الفيزياء الفلكية هيوبرت ريفز، المعروف بمساهماته في تعميم علوم الفضاء، عن عمر يناهز 91 عامًا. وُلد ريفز في مونتريال في 13 يوليو 1932، وقد طور شغفًا بتاريخ الكون في وقت مبكر من حياته. برع في الفيزياء وعمل في علم الفلك وحصل على الدكتوراه من جامعة كورنيل.

عمل ريفز مستشارًا علميًا لوكالة ناسا في الستينيات، ثم أصبح فيما بعد مديرًا للأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS). طوال حياته المهنية، قام بتأليف الكتب وإنتاج الأفلام الوثائقية التي تستكشف السؤال الأساسي حول ما إذا كان للكون معنى.

وبصرف النظر عن عمله في الفيزياء الفلكية، كان ريفز ناشطًا متحمسًا للبيئة. وفي عام 2014، وجه نداءً حماسيًا للسياسيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الكوكب من أن يصبح غير صالح للسكن. كان يعتقد أن إنقاذ الكوكب هو مسألة القلب وأكد أن البيئة تضم ملايين المشاكل الصغيرة التي تتطلب التفاني اليومي لمعالجتها.

وأعلن نجل ريفز، بينوا ريفز، وفاة والده عبر فيسبوك، معرباً عن حزن العائلة قائلاً: "لقد ذهب والدنا العزيز لينضم إلى النجوم".

يترك هيوبرت ريفز وراءه إرثًا من المساهمات العلمية والتفاني في الحفاظ على كوكبنا. وسيظل في الأذهان لقدرته على جذب الجماهير بحماسه لعلوم الفضاء والتزامه برفع مستوى الوعي حول القضايا البيئية.

العنوان: وفاة عالم الفيزياء الفلكية الكندي الفرنسي هيوبرت ريفز عن عمر يناهز 91 عامًا

المصدر: Phys.org

التعاريف:

عالم فيزياء فلكية – عالم يدرس الأجرام السماوية، بما في ذلك النجوم والمجرات والكون ككل.

تعميم - جعل الموضوع أكثر سهولة وجاذبية لعامة الناس.

الزمكان – الإطار المفاهيمي الذي يفهم من خلاله أن الأحداث الفيزيائية تحدث في وقت واحد في المكان والزمان، كما وصفته نظرية النسبية لأينشتاين.

التعطش للمعرفة - رغبة قوية وفضول لاكتساب معلومات جديدة وفهم.

الأبراج – مجموعات من النجوم تشكل أنماطًا أو أشكالًا يمكن التعرف عليها.

الدكتوراه - أعلى درجة أكاديمية تمنحها جامعة أو كلية للبحث المتقدم.

CNRS – المركز الوطني للبحث العلمي، أكبر منظمة بحثية حكومية في فرنسا.

ناشط بيئي – شخص يدعو إلى حماية البيئة ويعمل على إحداث تغيير إيجابي.

قصر الإليزيه – المقر الرسمي لرئيس فرنسا.

وكالة فرانس برس – وكالة فرانس برس، وكالة أنباء دولية رائدة.