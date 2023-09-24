Canadarm3: مساهمة كندا في استكشاف القمر

تخطو وكالة الفضاء الكندية (CSA) خطوات كبيرة في مجال استكشاف الفضاء الدولي من خلال أحدث ابتكاراتها، Canadarm3. تم تطوير Canadarm3 بواسطة طالب الدكتوراه السابق في جامعة T، جميل شريف، وهو نظام مستقل يتكون من ذراعين آليين سيتم ربطهما بمحطة Gateway الفضائية التابعة لناسا في المدار القمري. ستوفر هذه المهمة الرائدة رؤية موسعة لسطح القمر والتي لا يمكن تحقيقها من الأرض.

Canadarm3 هو أحدث إصدار من نظام الذراع الآلي السابق لوكالة الفضاء الكندية، Canadarm. تم تكليف كندارم الأصلي من قبل وكالة ناسا في السبعينيات لتفريغ البضائع من مكوكاتها الفضائية. منذ ذلك الحين، حققت كندارم العديد من الإنجازات بما في ذلك إطلاق الأقمار الصناعية في المدار، والتقاط الأقمار الصناعية المنجرفة لإصلاحها، ومساعدة رواد الفضاء على السير في الفضاء، وتجميع محطة الفضاء الدولية (ISS). يمكن لـ Canadarm رفع أكثر من 1970 ألف كيلوجرام باستخدام الحد الأدنى من الكهرباء.

على الرغم من أن كندارم أكملت مهمتها النهائية في عام 2011، فقد تم بناء نسخة جديدة تسمى كندارم 2 من قبل وكالة الفضاء الكندية. يقوم Canadarm2، الذي يبلغ طوله 17 مترًا، بمهام الصيانة حول محطة الفضاء الدولية، وينقل الإمدادات ورواد الفضاء، وينجز "المصيد الكوني" عن طريق إرساء السفن القادمة غير المأهولة. وهي مصممة للعمل بشكل مستقل ويمكنها استبدال أجزائها الخاصة أثناء وجودها في الفضاء.

سيكون Canadarm3 علامة بارزة في استكشاف الفضاء حيث ينضم إلى محطة Gateway الفضائية في المدار القمري. سيتم إطلاق البوابة في عام 2025 وستكون بمثابة أول محطة فضائية في مدار القمر. والغرض منه هو تمكين عمليات رصد سطح القمر، وفهم الآثار الصحية للوجود خارج المجال المغناطيسي للأرض، واختبار التقنيات الجديدة، والعمل كنقطة انطلاق لمهمات المريخ المستقبلية. سوف يساعد Canadarm3 في الصيانة وإدارة المركبات و"التقاط" المركبات ومختلف المهام الأخرى على متن البوابة. وقد تسمح له قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بأداء مهام غير يدوية وتحسين استخدام الموارد.

وفي مقابل مساهمتهم في مهمة البوابة، ستتاح لوكالة الفضاء الكندية الفرصة للقيام بأنشطة فضائية تجارية وعروض علمية وإرسال رواد فضاء كنديين إلى القمر. في الواقع، سيكون جيريمي هانسن جزءًا من طاقم مهمة أرتميس XNUMX، مما يجعله أول رائد فضاء كندي يطير إلى القمر.

لا تعمل روبوتات Canadarm على توسيع تواجد كندا في الفضاء وتعميق معرفتنا بالكون فحسب، بل تعمل أيضًا على دفع عجلة التقدم في مجال الروبوتات التي لها تطبيقات عملية على الأرض. لقد مهدت التكنولوجيا المستخدمة في هذه الأنظمة الطريق للابتكارات في مجال الرعاية الصحية، مثل neuroArm، وهو أول روبوت قادر على إجراء جراحة الأعصاب داخل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي.

مصادر:

– سيدخل أحدث نظام ذراع آلي تابع لوكالة الفضاء الكندية إلى مدار القمر

– موقع وكالة الفضاء الكندية