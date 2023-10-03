علماء فلك من دولة الإمارات العربية المتحدة يسافرون إلى الولايات المتحدة لمشاهدة كسوف الشمس "حلقة النار"

يخطط علماء الفلك والمراقبون المتحمسون من دولة الإمارات العربية المتحدة للسفر إلى الولايات المتحدة لمشاهدة كسوف الشمس الحلقي القادم، والمعروف باسم كسوف "حلقة النار". ولن يكون الخسوف الذي سيحدث يوم 14 أكتوبر مرئيا في المنطقة العربية.

أثناء الكسوف الحلقي للشمس، يتحرك القمر أمام الشمس، فيغطيها جزئيًا ويخلق حلقة رائعة من ضوء الشمس غير المرشح تُعرف باسم الحلقة. وأوضح حسن الحريري، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للفلك، أن الخسوف سيكون مرئيا في الولايات المتحدة، خاصة في الساحل الغربي ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن يكون واحدا من أطول وأوضح الخسوفات في السنوات الأخيرة.

ولضمان المراقبة الآمنة للحدث الفلكي، من الضروري استخدام النظارات الواقية المناسبة. تختلف مدة الرؤية اعتمادًا على الموقع على طول مسار الكسوف، وتتراوح من ما يزيد قليلاً عن دقيقة إلى ما يقرب من خمس دقائق.

وعلى الرغم من أن الكسوف لن يكون مرئيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن مجموعة دبي لعلم الفلك تخطط لبث الحدث مباشرة على قناتها على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وهذا سيسمح لمراقبي السماء من جميع أنحاء العالم بمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة.

وكان آخر كسوف حلقي مرئي في دولة الإمارات قد حدث في ديسمبر 2019، في حين أن الحدث الذي سبقه حدث قبل 172 عاما. ويحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر مباشرة بين الشمس والأرض، ويلقي بظلاله على كوكبنا. الكسوف الحلقي، على عكس الكسوف الكلي، لا يخفي القمر تمامًا ويخلق انطباعًا بوجود قرص داكن محاط بحلقة متوهجة.

ومن المقرر أن يبدأ كسوف الشمس الحلقي في ولاية أوريغون عند الساعة 12.13 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (8.13 مساءً بتوقيت الإمارات) وسيخرج من الولايات المتحدة حوالي الساعة 1.03 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ثم سيستمر باتجاه الجنوب الشرقي نحو أمريكا الوسطى والجنوبية. وفي واشنطن، سيبدأ الكسوف الجزئي ظهرًا يوم 14 أكتوبر، ليصل إلى ذروته عند الساعة 1.19 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، حيث يحجب القمر ما يقرب من 30 بالمائة من قرص الشمس. سينتهي الكسوف عند الساعة 2.39 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وسيحظى هذا الحدث السماوي باهتمام علماء الفلك ومراقبي السماء في جميع أنحاء العالم، بمشاركة وكالة ناسا والجمعيات الفلكية المختلفة في أمريكا الشمالية والجنوبية. وسيكون أيضًا بمثابة تحضير لكسوف كامل آخر من المقرر أن يحدث في الولايات المتحدة العام المقبل في أبريل.

المصدر: خليج تايمز، مجموعة دبي لعلم الفلك