هل تستطيع عدسات الجاذبية المتعددة سد فجوة الاتصال؟

لقد كان استكشاف عجائب الكون يفتن دائمًا أولئك الذين ينظرون من خلال التلسكوبات. واحدة من أكثر الظواهر إثارة للاهتمام في الفضاء هي عدسة الجاذبية، حيث يمكن لجاذبية مجموعات كبيرة من المجرات أن تحني الضوء، وتعمل بمثابة التلسكوبات الطبيعية. ومع ذلك، يطرح الفيزيائي فيكتور تي توث سؤالًا مثيرًا للاهتمام: هل يمكن اصطفاف عدسات الجاذبية المتعددة لإنشاء "جسر اتصال" بين الحضارات؟

تشرح النظرية النسبية العامة لألبرت أينشتاين كيف يمكن لوجود المادة أن يشوه الفضاء. تخيل كرة بولينج موضوعة في وسط لوح مطاطي، مما يؤدي إلى انخفاض في السطح. سوف تنتقل الأجسام التي تتدحرج عبر الكرة عبر هذا "المساحة المنحنية" وتواجه مسارات متغيرة. ويستخدم هذا المفهوم في البعثات الفضائية لضبط مسارات المركبات الفضائية.

وبالمثل، فإن الضوء الذي يمر عبر الأجسام الضخمة مثل مجموعات المجرات يتأثر بهذه الظاهرة، مما يؤدي إلى ظهور عدسات الجاذبية. وقد لوحظ أول دليل على انحراف الضوء بواسطة جسم ضخم في عام 1919. وتم اكتشاف عدسات الجاذبية لاحقًا في عام 1979، مما يوفر لعلماء الفلك وسيلة لدراسة توزيع المادة في العنقود العدسي ومراقبة الأجسام البعيدة بسهولة أكبر.

يستكشف توث فكرة أن عدسات الجاذبية المتعددة يمكنها تضخيم الضوء، مما قد يؤدي إلى إنشاء جسر تواصل بين الحضارات. في حين أن عدسة واحدة توفر بالفعل التضخيم، يقترح توث أن نظام العدسات المتعددة يمكن أن يوفر المزيد. ومع ذلك، ركزت دراسته على نظام ثنائي العدسات محاذٍ على طول المحور المركزي، لكنه لم يجد أي مزايا أو تضخيم إضافي للإشارة مقارنة بنظام العدسة الواحدة.

تم تطبيق تقنيات مختلفة، بما في ذلك رسم خرائط الفوتون ونظرية الموجة، على نظام العدسات المزدوجة، مما أدى إلى نتائج مماثلة. تم استخدام رسومات الحاسوب وتتبع الأشعة لتحديد السمات المرئية للنظام، مما يشير إلى وجود حلقتين متحدتين المركز لأينشتاين. ومع ذلك، فإن اكتشاف هذه الحلقات في سيناريوهات العالم الحقيقي سيكون أمرًا صعبًا للغاية.

أسئلة وأجوبة

هل يمكن لعدسات الجاذبية المتعددة تضخيم الضوء لأغراض الاتصال؟

في حين أن المفهوم رائع، تشير الدراسة التي أجراها فيكتور تي توث إلى أن نظام العدسات المتعددة لا يقدم أي مزايا مهمة أو تضخيم إضافي للإشارة مقارنة بنظام العدسة الواحدة. ولذلك، فإن استخدام عدسات الجاذبية كوسيلة للاتصال الكوني لمسافات طويلة يظل فكرة خيال علمي في الوقت الحالي.

كيف تعمل عدسات الجاذبية؟

تحدث عدسات الجاذبية عندما تؤدي جاذبية جسم ضخم، مثل مجموعة المجرات، إلى ثني الضوء الذي يمر بجانبه. يعمل تأثير الانحناء هذا كعدسة طبيعية، مما يسمح لعلماء الفلك بدراسة الأجسام البعيدة وتوزيع المادة في مجموعة العدسات.

المصادر: المؤلف فيكتور تي توث: [الرابط](https://viktortoth.net/)