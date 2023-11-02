دراسة إمكانات إدارة الإشعاع الشمسي للتدخل المناخي

بينما يتصارع العالم مع الحاجة الملحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يستكشف العلماء استراتيجيات مختلفة للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري ومنع وقوع كارثة مناخية. إحدى هذه الأساليب التي تحظى بالاهتمام هي إدارة الإشعاع الشمسي (SRM). وفي حين اكتسبت هذه التكنولوجيا مؤيدين ومنتقدين على حد سواء، فإن آثارها المحتملة تستحق تقييما شاملا ودراسة متأنية.

تتضمن إدارة الإشعاع الشمسي عكس أشعة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء، ويقترح أحد الاقتراحات حقن ثاني أكسيد الكبريت (SO2) في الغلاف الجوي العلوي ليكون بمثابة مبرد. على الرغم من أن المفهوم ليس جديدًا، حيث يعود تاريخ المناقشات إلى عام 1992، إلا أن تنفيذ هذه التكنولوجيا وتأثيراتها في العالم الحقيقي ليست مؤكدة على الإطلاق.

إن المرحلة الحالية من تطور التكنولوجيا هي مرحلة نظرية في الغالب، مع وجود عدد قليل فقط من المشاريع الصغيرة قيد التشغيل. لقد كشفت الجهود الصينية الرامية إلى الحد من ثاني أكسيد الكبريت باعتباره ملوثا للهواء، عن غير قصد، عن الحرارة الناجمة عن الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية. بدأت شركة Start-up Make Sunsets مشاريع في الولايات المتحدة، لكن المساعي الأخرى واجهت معارضة عامة أو إلغاء.

ويطالب منتقدو إدارة الإشعاع الشمسي بإجراء تقييم دولي شامل لتقييم المخاطر المحتملة واللوائح التنظيمية اللازمة لنشرها على نطاق أوسع. وقد أثيرت مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك اضطرابات في أنماط الطقس والزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية. تشير النماذج إلى أن إدارة الإشعاع الشمسي قد تؤدي إلى اضطراب الرياح الموسمية، وتسبب الجفاف في أفريقيا وآسيا، وإبطاء تعافي طبقة الأوزون، بل وتساهم في هطول الأمطار الحمضية.

علاوة على ذلك، يشعر المعارضون بالقلق من إمكانية استخدام إدارة الإشعاع الشمسي كسلاح من قبل الدول المارقة أو الشركات الخاصة عديمة الضمير، مما قد يؤدي إلى تهديدات جيوسياسية وأمنية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الاعتماد على إدارة ضوء الشمس بمثابة ذريعة لتأخير التحول الضروري نحو تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر.

ومن الأهمية بمكان أن ندرك أنه على الرغم من أن تدخلات إدارة الإشعاع الشمسي قد تؤدي إلى خفض درجات الحرارة العالمية بشكل مؤقت، إلا أنها لا تعالج القضية الأساسية المتمثلة في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة أو عكس الآثار الطويلة الأجل لتغير المناخ. علاوة على ذلك، بمجرد البدء في نشر إدارة الإشعاع الشمسي، فإنها قد تصبح التزامًا طويل الأجل، مما يثير المخاوف بشأن العواقب المحتملة للتوقف المفاجئ عن استخدامها.

في الختام، تعد إدارة الإشعاع الشمسي مجالًا للاستكشاف العلمي يتطلب فحصًا دقيقًا وتعاونًا دوليًا. وفي حين أنها تقدم فوائد محتملة، إلا أنه يجب تقييم مخاطرها وقيودها بشكل شامل لضمان أن القرارات المتخذة لمكافحة تغير المناخ تستند إلى أفضل المعلومات المتاحة.

الأسئلة المتكررة

ما هي إدارة الإشعاع الشمسي (SRM)؟

إدارة الإشعاع الشمسي هي طريقة مقترحة للتخفيف من آثار ظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق عكس أشعة الشمس مرة أخرى إلى الفضاء. يتضمن أحد الأساليب حقن مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي لتكون بمثابة مبردات.

ما مدى تقدم التكنولوجيا؟

حاليا، تكنولوجيا إدارة الإشعاع الشمسي في الغالب في المرحلة النظرية. ولم يتم تنفيذ سوى عدد محدود من المشاريع الصغيرة الحجم، وكانت النتائج متباينة.

ما الذي يقلق منتقدي SRM؟

لدى معارضي إدارة الإشعاع الشمسي مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة، بما في ذلك الاضطرابات في أنماط الطقس والزراعة وتوفير الاحتياجات الأساسية. كما أنهم يشعرون بالقلق بشأن تسليح إدارة ضوء الشمس وإمكانية استخدامها كذريعة لتأخير الإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

هل يحل SRM أزمة المناخ؟

لا، تقنيات إدارة الإشعاع الشمسي لا تحل أزمة المناخ. ورغم أنها قد تؤدي إلى خفض درجات الحرارة العالمية بشكل مؤقت، إلا أنها لا تعالج السبب الجذري لتغير المناخ أو تعكس آثاره. ويظل تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفرًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

مصادر:

– شبكة الأخبار البيئية: https://www.enn.com/articles/46451-the-current-status-of-sunlight-blocking-geoengineering

– برنامج الأمم المتحدة للبيئة: https://www.unep.org/resources/report/technical-report-geoengineering-governance-and-emerging-technology

– الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم: https://www.nap.edu/read/2131/chapter/1