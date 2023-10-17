فهم نظرية التجميع: استكشاف التفاعل بين التطور والفيزياء

غالبًا ما يُنظر إلى التطور والفيزياء على أنهما مجالان متميزان، لكن الأبحاث الحديثة المنشورة في مجلات مرموقة حاولت الربط بين هذين المجالين. ومع ذلك، فقد تعرضت إحدى هذه الأبحاث، على وجه الخصوص، لانتقادات بسبب كتابتها السيئة وتحريفها للعلاقة بين التطور والفيزياء.

تقدم هذه الورقة المكتوبة بشكل سيء نظرية التجميع، والتي تقدم نظرة ثاقبة للظروف الطبيعية التي تمكن الكيمياء التوافقية وتوليد الجزيئات المعقدة. ومع ذلك، فإن المؤلفين، وهما كيميائيان، يؤكدان خطأً أن الفيزياء والبيولوجيا غير متوافقتين. في الواقع، التطور متوافق تمامًا مع الفيزياء، وقد تم الاعتراف بهذا منذ فترة طويلة.

تقدم نظرية التجميع إطارًا يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم "الجسم" فيما يتعلق بقوانين الفيزياء. تقترح النظرية أن الأشياء يمكن أن تشمل كيانات مادية مثل الذرات، ولكن أيضًا مفاهيم غير مادية مثل اللغات البشرية والميمات. ومع ذلك، فشلت الورقة في شرح هذه النظرية بشكل كاف، مما تسبب في الارتباك وإعاقة الفهم.

لفهم نظرية التجميع بشكل أفضل، من المفيد التفكير فيها من حيث الكيمياء. تخيل أنك قمت بخلط خليط من المواد الكيميائية البسيطة معًا ولاحظت التفاعلات. وستكون النتيجة عادة عبارة عن مزيج من البوليمرات، يتم تجميع كل منها من ترتيب عشوائي للمواد الكيميائية البسيطة. ومع ذلك، في الواقع، غالبًا ما نلاحظ عددًا محدودًا من المجموعات المفضلة للغاية. وهذا مشابه لكيفية اختيار التطور لعدد محدود من البروتينات الوظيفية من بين العدد الهائل من السكان المحتملين.

تقترح نظرية التجميع أنه يمكن رؤية أي مجموعة من الجزيئات نتيجة للحد الأدنى من الخطوات المطلوبة للتجميع، بالإضافة إلى عدد النسخ الموجودة. وهذا يُدرك أن التعداد السكاني النهائي يتأثر بتاريخ خطوات التجميع المبكرة واحتمالاتها. النظرية مفيدة في التمييز الكمي بين البوليمرات المجمعة عشوائيًا وتلك المتكونة من نسخ متعددة من مونومر واحد.

في حين أن لنظرية التجميع تطبيقات محتملة، فمن الضروري التعرف على حدودها وتجنب تحريف العلاقة بين التطور والفيزياء. يظل التطور متسقًا مع قوانين الفيزياء ويمكن فهمه ضمن الأطر الموجودة.

مصادر:

– المقال المصدر الأصلي بقلم أندريه أونوفرينكو