تغطي محيطات الأرض جزءًا كبيرًا من سطحها، حوالي 70%، ولديها القدرة على تخزين ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة التي تساهم في تغير المناخ. تتم دراسة قدرة المحيطات على احتجاز ثاني أكسيد الكربون والاحتفاظ به على نطاق واسع من قبل العلماء في محاولة لفهم ديناميكيات وإمكانات عزل الكربون.

تجري هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وشركاؤها أبحاثًا لدراسة الجوانب المختلفة لتخزين الكربون في المحيطات. تهدف هذه الدراسات إلى تحديد كيفية دخول الكربون إلى المحيطات، وكمية الكربون المحتجزة حاليًا، وإمكانية زيادة احتجازه، ومدة احتواء الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف العلماء دور بعض المعادن في تعزيز عملية التخزين والتخفيف من تحمض المحيطات.

أحد المجالات التي تركز عليها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية هو الكربون المنقول من الأراضي الرطبة المدية إلى المحيطات. تعمل الأراضي الرطبة المدية كحلقة وصل بين الأرض والبحر، وتمتص النباتات في هذه المناطق ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. ويتم تخزين بعض هذا الكربون في جذور النباتات والتربة، بينما يتم نقل جزء منه إلى مياه البحر. يتم إطلاق الكربون المتبقي مرة أخرى إلى الغلاف الجوي على شكل ثاني أكسيد الكربون. توفر دراسة حركة الكربون هذه رؤى قيمة للتخفيف من تحمض المحيطات.

ويدرس مشروع آخر تقوده هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إمكانية إضافة معدن الزبرجد الزيتوني إلى السواحل لزيادة تخزين الكربون في المحيطات. ومن المعروف أن الأوليفين يمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي ويمكن إدخاله إلى المناطق الساحلية على شكل رمال خضراء فاتحة. يبحث الباحثون في كيفية تغيير الأوليفين لكيمياء مياه البحر وما إذا كان يمكنه احتجاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الأراضي الرطبة والاحتفاظ به بشكل فعال.

تلعب هذه المساعي العلمية دورًا حاسمًا في إعلام عملية صنع القرار للحكومات والمنظمات والكيانات الخاصة المشاركة في إدارة الأراضي واستعادة السواحل. يساعد فهم قدرات تخزين الكربون في المحيطات في تخطيط البنية التحتية، ومعالجة ارتفاع مستوى سطح البحر وتآكله، وتقييم استراتيجيات تقليل الكربون في الغلاف الجوي.

تستخدم هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية طرقًا مختلفة لقياس تبادل الكربون، بما في ذلك غرف الأسطوانات الشفافة لمراقبة تبادل الغازات بين النظم البيئية والغلاف الجوي. تُستخدم تكنولوجيا الاستشعار لقياس تدفق المياه بين الأراضي الرطبة والمحيطات وتحليل كيمياء المياه. ومن خلال الجمع بين هذه القياسات وصور الأقمار الصناعية، يمكن للعلماء تقدير حركة الكربون في الأراضي الرطبة وإمكانية زيادة تخزين الكربون في المحيطات.

الشراكات التعاونية ضرورية لهذه الجهود البحثية. تعمل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية جنبًا إلى جنب مع الوكالات الفيدرالية والمؤسسات الأكاديمية وشركاء الصناعة لتوسيع قاعدة المعرفة ودفع الابتكار في عزل الكربون. يساهم الشركاء مثل الرابطة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وخدمة المتنزهات الوطنية، ومؤسسة وودز هول لعلوم المحيطات بالخبرة والموارد لتسهيل الدراسات الشاملة.

بشكل عام، ومن خلال التعمق في إمكانات المحيطات لتخزين ثاني أكسيد الكربون، يفتح العلماء الأبواب أمام استراتيجيات فعالة للتخفيف من تغير المناخ. إن فهم دور الأراضي الرطبة والمحيطات في دورة الكربون يسهم في اتباع نهج شامل لمعالجة انبعاثات الكربون التي يسببها الإنسان وتغير المناخ.

التعاريف:

- عزل الكربون: عملية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه للتخفيف من إطلاقه في الغلاف الجوي.

– تحمض المحيطات: الانخفاض المستمر في درجة حموضة محيطات الأرض، وينتج بشكل أساسي عن امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

– الزبرجد الزيتوني: معدن يمتص ثاني أكسيد الكربون بشكل طبيعي ويمكن استخدامه لتعزيز تخزين الكربون في المحيطات.

مصادر:

– هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

- الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)

– خدمة المتنزهات الوطنية

– معهد وودز هول لعلوم المحيطات

- فيستا

– الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)

– جامعة كونيتيكت

– مركز سميثسونيان لأبحاث البيئة

– جامعة ولاية كاليفورنيا إيست باي

- كلية مدينة نيويورك

- شركاء المناخ سيلفستروم