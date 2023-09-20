مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO: استكشاف أسرار الشمس

بدأت المركبة الفضائية Aditya-L1، وهي أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، رحلتها لدراسة الشمس بنجاح. تهدف هذه المهمة المجهزة بسبع حمولات مختلفة إلى توفير فهم تفصيلي لأقرب نجم لنا.

في الثاني من سبتمبر، أجرى Aditya-L2 مناورة ناجحة لإدراج نقطة Trans-Lagrangean 1 (TL1I)، ووضعه على مسار نحو نقطة Sun-Earth L1. وأكدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أيضًا أن المركبة الفضائية بدأت في جمع البيانات العلمية.

وفي الوقت نفسه، واجه مسبار باركر الشمسي التابع لناسا مؤخرًا قذفًا كتليًا إكليليًا قويًا (CME) من الشمس. والانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات هائلة من الغلاف الجوي الخارجي للشمس يمكن أن تؤثر على الطقس الفضائي، مما يعرض الأقمار الصناعية للخطر ويعطل تقنيات الاتصالات. ومع ذلك، تمكن مسبار باركر الشمسي من التنقل عبر الانبعاث الإكليلي دون أن يصاب بأذى.

قد تواجه مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO أيضًا تحديات مماثلة عند اقترابها من الشمس. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يواجه نفس مستوى الشدة الذي يواجهه مسبار باركر الشمسي، نظرًا للاختلاف الكبير في قربه من الشمس. ستدور مهمة Aditya-L1 حول نقطة لاغرانج 1 (L1)، على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض.

الميزة الأساسية للمركبة الفضائية في هذا المدار هي مراقبتها المستمرة للشمس دون أي احتجاب أو كسوف. نظرًا لأنه من المتوقع أن يصل النشاط الشمسي إلى أعلى مستوياته خلال الوقت المتوقع لوصول Aditya-L1، فسيكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية تعامل المهمة مع أي عواصف شمسية محتملة.

سيصل Aditya-L1 إلى نقطة L1 خلال أربعة أشهر تقريبًا، وبعد ذلك سيبدأ استكشافه العلمي. ستقوم حمولات البعثة السبعة بدراسة جوانب مختلفة من الشمس، بما في ذلك الغلاف الضوئي، والكروموسفير، والإكليل. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء دراسات في الموقع عند نقطة لاغرانج L1 لتحليل الجسيمات والحقول.

تتمثل أهداف مهمة Aditya-L1 في دراسة ديناميكيات الغلاف الجوي العلوي للشمس، والتحقيق في آليات تسخين الغلاف اللوني والإكليل، وفهم بدء الانبعاثات والتوهجات الكتلية الإكليلية. كما سيوفر بيانات قيمة لدراسة ديناميكيات الجسيمات في الشمس ويساهم في فهمنا لآلية التسخين الإكليلي.

تحمل مهمة Aditya-L1 التابعة لـ ISRO وعدًا كبيرًا لتطوير معرفتنا بالشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي. وبينما نتعمق أكثر في ألغاز نجمنا، يمكننا توقع اكتشافات رائدة من شأنها أن تعزز فهمنا للكون.

مصادر:

- [المصدر 1]

- [المصدر 2]