استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لاستكشاف مشكلة P مقابل NP

تستكشف ورقة بحثية حديثة بعنوان "نموذج اللغة الكبير للعلوم: دراسة حول P vs. NP" إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في معالجة واحدة من أهم المشكلات التي لم يتم حلها في علوم الكمبيوتر. والسؤال الذي يكمن في جوهر هذه المشكلة هو ما إذا كان P (زمن متعدد الحدود) يساوي NP (زمن متعدد الحدود غير محدد).

استخدم المؤلف الرئيسي Qingxiu Dong وفريق من الباحثين من Microsoft وجامعة بكين وجامعة Beihang وجامعة بكين للتكنولوجيا والأعمال نموذج اللغة الكبير GPT-4 الخاص بـ OpenAI للتعمق في هذه المشكلة. لقد استخدموا الطريقة السقراطية، حيث شاركوا في سلسلة من المطالبات والاستجابات باستخدام GPT-4 للحصول على رؤى مفيدة.

اكتشف الباحثون أن GPT-4 يميل إلى دعم الاستنتاج القائل بأن P لا يساوي NP. يزعمون أن هذا العمل يوضح أن نماذج اللغة الكبيرة لديها القدرة على تجاوز مجرد توليد النص، ويمكن أن تساهم بالفعل في الاكتشافات العلمية. ويشيرون إلى هذا الاحتمال باسم "LLMs for Science".

لتوجيه استكشاف GPT-4 للرياضيات وراء P = NP، قام الباحثون بتكييف استجاباته باستخدام مطالبات مثل "أنت فيلسوف حكيم" أو "أنت عالم رياضيات ماهر في نظرية الاحتمالات". من خلال 97 جولة سريعة، دفعوا GPT-4 إلى إثبات أن P لا يساوي NP من خلال افتراض أنه يفعل ذلك ومن ثم العثور على تناقض، يُعرف باسم الدليل بالتناقض.

يجادل الفريق بأن حوارهم مع GPT-4 يُظهر قدرة النماذج اللغوية الكبيرة على التعاون مع البشر في حل المشكلات المعقدة للغاية. ويؤكدون أن التطبيقات المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد إنشاء النصوص، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستكشاف العلمي.

باختصار، توضح هذه الدراسة قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتحديدًا GPT-4، على تقديم رؤى جديدة حول مشكلة P مقابل NP. ومن خلال الانخراط في حوار ذهابًا وإيابًا، تمكن الباحثون من استخلاص وجهات نظر قيمة من النموذج. يسلط هذا العمل الضوء على إمكانات النماذج اللغوية الكبيرة للمساعدة في حل المشكلات المعقدة والمساهمة في التقدم العلمي.

مصادر:

– ZDNet: [عنوان المقال]

- الورقة البحثية "نموذج اللغة الكبير للعلوم: دراسة حول P مقابل NP" المنشورة على خادم arXiv للطباعة المسبقة