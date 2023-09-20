مركبة الفضاء الهندية Aditya L1 مجهزة للتعامل مع التوهجات الشمسية والانبعاث الإكليلي الإكليلي

شاركت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) مؤخرًا لقطات لمركبتها الفضائية، باركر سولار بروب، وهي تمر عبر سحابة قوية للطرد الكتلي الإكليلي (CME). يعد هذا الانبعاث الإكليلي طردًا قويًا من هالة الشمس، مما قد يؤدي إلى تلف الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية. ومع توقع وصول المركبة الفضائية الهندية Aditya L1 إلى وجهتها خلال أربعة أشهر، تتزايد المخاوف بشأن التأثير المحتمل للانبعاث الإكليلي على المهمة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تتمتع المركبة الفضائية Aditya L1 بميزتين قد تساعدانها على الصمود في وجه مثل هذه الحوادث. أولاً، أنه يقع على مسافة كبيرة من الشمس، على عكس مسبار باركر الشمسي التابع لناسا، والذي يقترب من الشمس على مسافة 6.9 مليون كيلومتر. ومن ناحية أخرى، يبعد Aditya L1 حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. يمكن أن يوفر هذا الاختلاف المكاني مستوى أكبر من الحماية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز المركبة الفضائية Aditya L1 بسبائك ومواد خاصة مصممة لحمايتها من المخاطر المتعلقة بالفضاء مثل الإشعاع الشديد وسحب الانبعاث الإكليلي. تضمن هذه الميزة أن تكون المركبة الفضائية مستعدة جيدًا للتعامل مع أي مخاطر محتملة مرتبطة بقربها من الشمس.

تعد Aditya L-1 أول مهمة للطاقة الشمسية في الهند، وقد أكملت مؤخرًا مناورتها الرابعة المرتبطة بالأرض في 15 سبتمبر. ويهدف التعاون بين منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) وستة معاهد وطنية أخرى إلى دراسة الغلاف الضوئي للشمس، والغلاف اللوني، والإكليل. باستخدام أجهزة كشف الجسيمات الكهرومغناطيسية المتقدمة والمجال المغناطيسي.

بفضل تصميمها القوي وإجراءات الحماية، تتمتع المركبة الفضائية Aditya L1 بموقع جيد للمساهمة بشكل كبير في فهمنا للشمس وسلوكها. تمثل هذه المهمة خطوة حاسمة لبرنامج استكشاف الفضاء الهندي، حيث تعرض براعة البلاد التكنولوجية وتفانيها في البحث العلمي.

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