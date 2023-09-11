العالم الرائع لعناكب الجمال: الكشف عن أسرارها التطورية

عناكب الجمل، التي يشار إليها غالبًا باسم "أبناء عمومة العناكب المهملة" أو "عقارب الريح"، ليست عناكب حقيقية ولكنها نوع من العقارب ذات اللون الزنجبيلي. لقد أسرت هذه المخلوقات الرائعة العلماء والمتحمسين على حد سواء بعدوانيتها، وسرعة جريها الاستثنائية، وقدرتها على الازدهار في البيئات القاحلة. على الرغم من سمعتهم السيئة، فإن الافتقار إلى فهم شامل لتاريخهم التطوري ترك العديد من الأسئلة دون إجابة.

ومع ذلك، فقد سلطت دراسة رائدة بعنوان "لم تعد مهملة: الحل التطوري للعلاقات عالية المستوى في العناكب" الضوء على الألغاز المحيطة بالعناكب الجمالية. بقيادة البروفيسور براشانت شارما من جامعة ويسكونسن ماديسون والدكتور إفرات جافيش ريجيف من الجامعة العبرية في القدس، يمثل هذا البحث علامة بارزة في فهمنا لهذه العناكب الغامضة.

ومن خلال الاستفادة من تقنيات التسلسل المتقدمة ومجموعة البيانات الجينية الفريدة، تغلبت الدراسة على التحديات السابقة في تمييز ودراسة عناكب الجمال. تمكن الباحثون من بناء أول شجرة جزيئية شاملة، أو سلالة، لعناكب الجمال. لا يؤدي هذا الإنجاز إلى إعادة تصنيف هذه المخلوقات إلى مجموعتين جديدتين فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على أهمية التقنيات الجينومية الحديثة في كشف أسرار الكائنات الحية المراوغة.

ومن النتائج الرئيسية للدراسة وجود مجموعتين رئيسيتين من عناكب الجمال في الأمريكتين، والتي نشأت من مجموعة أكبر تطورت في المناطق الاستوائية. وكشف البحث أيضًا أن عناكب الجمال بدأت رحلتها التطورية منذ حوالي 250 إلى 300 مليون سنة خلال العصر البرمي. لعب تفكك القارات وحدث الانقراض الكبير منذ حوالي 66 مليون سنة أدوارًا مهمة في تشكيل تطور هذه المخلوقات الرائعة.

أعربت الدكتورة جافيش ريجيف عن سعادتها بالنتائج، قائلة إن عملهم قد أخرج عناكب الجمال من الظل إلى ضوء تحليل علم السلالة. توفر الرتب الفرعية المقترحة حديثًا أساسًا متينًا للبحث المستقبلي في هذا المجال وتزيد من تقديرنا للتنوع البيولوجي لكوكبنا.

بشكل عام، كشفت هذه الدراسة الرائدة عن الأسرار التطورية لعناكب الجمال، وسلطت الضوء على تاريخها وعلاقاتها. إن استخدام تقنيات الجينوم المتقدمة يمهد الطريق لمزيد من البحث في هذه المخلوقات المثيرة للاهتمام، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق فهمنا للتنوع البيولوجي والعلوم التطورية.

مصادر:

– البروفيسور براشانت شارما، جامعة ويسكونسن ماديسون

– د. افرات جافيش ريجيف، الجامعة العبرية في القدس