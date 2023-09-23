الباحثون يطورون طريقة لدراسة الطاقة المظلمة في المجرات القريبة

اكتشف باحثون من جامعة كامبريدج طريقة جديدة لاكتشاف وقياس الطاقة المظلمة من خلال دراسة الحركة بين مجرتي درب التبانة والمرأة المسلسلة. الطاقة المظلمة هي القوة الغامضة التي تشكل أكثر من ثلثي الكون وهي المسؤولة عن توسعه المتسارع.

لقد استخدم العلماء تقليديًا المجرات البعيدة لدراسة الطاقة المظلمة، لكنهم لم يكتشفوها بشكل مباشر بعد. ومع ذلك، وجد الباحثون أنه من خلال فحص كيفية تحرك مجرة ​​المرأة المسلسلة ودرب التبانة تجاه بعضهما البعض، يمكنهم تقدير القيمة العليا للثابت الكوني، وهو نموذج بسيط للطاقة المظلمة. والحد الأعلى الذي وجدوه أعلى بخمس مرات من القيمة التي يمكن اكتشافها من الكون المبكر.

ولا تزال هذه التقنية في مراحلها الأولى، لكنها تفتح إمكانية اكتشاف وقياس الطاقة المظلمة من خلال دراسة الحي الكوني الخاص بنا. من خلال مراقبة كتلة وحركة المرأة المسلسلة، يعتقد الباحثون أنه من الممكن اتخاذ قرارات بشأن الثابت الكوني والطاقة المظلمة.

أندروميدا هي أقرب مجرة ​​إلى درب التبانة والمجرتان في مسار تصادمي بطيء الحركة. ومع اقترابهما، سيبدأان في الدوران حول بعضهما البعض. تُظهر عمليات المحاكاة التي أجراها الباحثون أن الطاقة المظلمة تؤثر على كيفية دوران مجرة ​​أندروميدا ودرب التبانة حول بعضهما البعض، ومن خلال تغيير قيمة الثابت الكوني، يمكنهم ملاحظة كيفية تغيير المدار.

في حين أن هذه التقنية ليست كشفًا مباشرًا للطاقة المظلمة، إلا أنها توفر رؤى قيمة. ستسمح البيانات الواردة من تلسكوب جيمس ويب (JWST) بإجراء قياسات أكثر دقة لكتلة المرأة المسلسلة وحركتها، مما قد يساعد في تحسين الحدود العليا للثابت الكوني.

يمكن أن تساهم دراسة أزواج أخرى من المجرات أيضًا في زيادة فهم تأثيرات الطاقة المظلمة على الكون. تظل الطاقة المظلمة واحدة من أكبر الألغاز في علم الكونيات، وكشف أسرارها يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا للكون.

مصادر:

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية

– مسرد: درب التبانة، رسائل مجلة الفيزياء الفلكية