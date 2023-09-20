يمكن أن تشهد أيرلندا عرضًا مذهلاً للأضواء الشمالية

قد تتاح لمراقبي النجوم الأيرلنديين الفرصة لمشاهدة عرض رائع للشفق القطبي الشمالي في 23 سبتمبر/أيلول. وقد يؤدي اعتدال سبتمبر/أيلول إلى عرض مذهل للشفق القطبي الشمالي، وخاصة على طول السواحل الريفية في شمال أيرلندا. هناك أيضًا احتمال أن تكون الأضواء مرئية في مناطق أخرى بما في ذلك مايو وأشبورن ودبلن، اعتمادًا على الظروف الجوية. تُظهر الأضواء الشمالية ألوانًا مبهرة من اللون الأخضر والوردي والأحمر، الناتجة عن تفاعل الجزيئات مع الغلاف الجوي للأرض.

وأوضح ديفيد مور، رئيس تحرير مجلة علم الفلك الأيرلندي، أن الاعتدال يعزز احتمالية رؤية الأضواء الشمالية بسبب ميل الأرض نحو الشمس. في حين أن الشمس الهادئة قد تقضي على أي فرص لمشاهدة هذه الظاهرة، فحتى انفجار متواضع على الشمس أثناء الاعتدال يمكن أن يؤدي إلى عرض الشفق القطبي. واقترح مور أن أولئك الذين يعيشون على الساحل الشمالي لأيرلندا سيكون لديهم رؤية أفضل، حيث يمكنهم التحديق في المحيط الأطلسي دون أي تدخل من أضواء المدينة على مسافة.

ومع ذلك، حذر مور من الإفراط في التفاؤل بشأن مراقبة العرض بأكمله، لأنه يعتمد بشكل كبير على الظروف الجوية. غالبًا ما يؤدي الطقس غير المتوقع في أيرلندا إلى ظهور غطاء سحابي، مما قد يعيق الرؤية. ومع ذلك، هناك أوقات تكون فيها السماء صافية في البلاد، وتشير آخر توقعات الطقس ليوم 23 سبتمبر إلى احتمالية سماء صافية بعد فترة من هطول الأمطار. وهذا يوفر بعض الأمل لمراقبي النجوم في أيرلندا الذين ينتظرون بفارغ الصبر عرضًا مبهرًا في سماء الليل.

المصادر: مجلة علم الفلك الأيرلندي، Met Eireann