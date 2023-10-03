ناسا تختتم مهمة كاليبسو بعد 17 عامًا من تحليل المناخ وجودة الهواء

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن الانتهاء من مهمة CALIPSO (مراقبة الأقمار الصناعية Cloud-Aerosol Lidar وInfrared Pathfinder)، والتي امتدت لمدة 17 عامًا. وقد ساهم هذا الجهد المشترك بين وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية (CNES) بشكل كبير في فهم المناخ والطقس وجودة الهواء.

باستخدام تقنية LIDAR (كشف الضوء والمدى)، جمعت CALIPSO أكثر من 10 مليارات قياس وأنتج آلاف التقارير العلمية. تضمنت المهمة قمرين صناعيين، CALIPSO وCloudSat، تم إطلاقهما في عام 2003 ويعملان في مدار متزامن مع الشمس.

كان أحد الأهداف الأساسية للمهمة هو قياس ارتفاعات السحب وخصائص جزيئات الغلاف الجوي المختلفة، بما في ذلك الغبار وملح البحر والرماد والسخام. لعبت هذه الملاحظات دورًا حاسمًا في تطوير نماذج متطورة تساعدنا على فهم العمليات الجوية المعقدة بما في ذلك تكوين السحب، والحمل الحراري في الغلاف الجوي، وهطول الأمطار، ونقل الجسيمات.

أثبتت بيانات كاليبسو أنها ذات قيمة خاصة خلال حرائق الغابات الأسترالية عام 2020. فقد التقطت المهمة أعمدة دخان ترتفع إلى ارتفاعات غير عادية تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترًا، لتصل إلى طبقة الستراتوسفير. قدمت هذه المعلومات رؤى لا تقدر بثمن حول سلوك وتأثير دخان حرائق الغابات على الغلاف الجوي للأرض والمناخ.

يمثل اختتام مهمة كاليبسو نهاية حقبة رائعة من الاستكشاف العلمي وجمع البيانات. خلال فترة تشغيله، قام CALIPSO بتوسيع معرفتنا بالظروف الجوية بشكل كبير، مما ساهم في الجهود المستمرة لرصد تغير المناخ وأنماط الطقس وجودة الهواء.

التعاريف:

1. CALIPSO (مراقبة الأقمار الصناعية Cloud-Aerosol Lidar وInfrared Pathfinder): مهمة مشتركة بين ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية (CNES) استخدمت تقنية LIDAR لجمع البيانات حول المناخ والطقس وجودة الهواء.

2. LIDAR (كشف الضوء والمدى): تقنية للاستشعار عن بعد تستخدم نبضات الليزر لقياس المسافات وجمع معلومات حول خصائص الضوء المتناثر، وغالبًا ما تستخدم في عمليات رصد الغلاف الجوي.

المصدر: آي إي