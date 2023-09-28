القمر الصناعي CALIPSO Lidar يكمل مهمة استغرقت 17 عامًا

اختتم القمر الصناعي CALIPSO Lidar، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، مهمته العلمية بعد 17 عامًا من التشغيل. قدم CALIPSO، الذي يرمز إلى Cloud-Aerosol Lidar وInfrared Pathfinder Satellite Observation، رؤى قيمة حول المناخ والطقس وجودة الهواء.

تم تجهيز CALIPSO بنظام ليدار متطور، ويعمل جنبًا إلى جنب مع نظام رادار تحديد ملامح السحابة على القمر الصناعي CloudSat لتسجيل أكثر من 10 مليارات قياسات ليدار وإبلاغ آلاف التقارير العلمية. ساعدت قياسات القمر الصناعي في تحسين فهم الهياكل السحابية وطبقات الهباء الجوي والعمليات الجوية المختلفة.

تتضمن إحدى ملاحظات كاليبسو البارزة التقاط أعمدة الدخان الناتجة عن حرائق الغابات الهائلة التي ضربت أستراليا في عام 2020. ولاحظ القمر الصناعي وصول الدخان إلى طبقة الستراتوسفير، وهو أحد أعلى الأعمدة المسجلة على الإطلاق. لعبت ملاحظات كاليبسو أيضًا دورًا حاسمًا في اكتشاف وقياس ارتفاع أعمدة الرماد الناتج عن الانفجارات البركانية، مما ساعد في سلامة الطيران وتجنب المخاطر المحتملة.

يمتد إرث كاليبسو إلى ما هو أبعد من مساهماتها العلمية. وقد عزز القمر الصناعي مجتمعًا دوليًا من مستخدمي البيانات، حيث استخدم مئات الطلاب بيانات كاليبسو ليدار في أبحاثهم العليا. تسلط مهمة كاليبسو الناجحة الضوء على أهمية الشراكات، بمساهمات من ناسا، والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، ووكالة الفضاء الكندية، ومختبر الدفع النفاث، وشركة بول إيروسبيس، وفايبرتيك.

لقد ساهم القمر الصناعي CALIPSO Lidar في تطوير فهمنا للمناخ والطقس وجودة الهواء بشكل كبير، مما ترك تأثيرًا دائمًا على أبحاث علوم الغلاف الجوي.

المصادر: NASA، CNES، وكالة الفضاء الكندية، مختبر الدفع النفاث، شركة Ball Aerospace Corporation، Fibertek