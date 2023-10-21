التصوير المتقدم يكشف عن نظرة ثاقبة إلى Long Valley Caldera في كاليفورنيا

استخدم العلماء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تقنيات التصوير المتقدمة للتحقيق في النشاط الزلزالي المتزايد داخل لونغ فالي كالديرا في كاليفورنيا، وهو بركان هائل خامل. على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت هذه المنطقة الواقعة في جبال سييرا نيفادا الشرقية أسرابًا من الزلازل وتضخمًا أرضيًا، مع ارتفاع الأرض حوالي نصف بوصة سنويًا خلال هذه الحلقات.

وأنتج فريق البحث، بقيادة البروفيسور تشونغوين زان، صورًا مفصلة للغاية تحت الأرض لـ Long Valley Caldera، تخترق ما يصل إلى 10 كيلومترات داخل القشرة الأرضية. نُشرت النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Science Advances في 18 أكتوبر. وتكشف الصور أن غرفة الصهارة في البركان مغطاة بغطاء متصلب من الصخور المتبلورة، التي تشكلت من خلال تبريد وتصلب الصهارة السائلة.

لتوليد هذه الصور تحت الأرض، استخدم العلماء تقنية تتضمن قياس الموجات الزلزالية الناتجة عن الزلازل. واستخدموا كابلات الألياف الضوئية، المشابهة لتلك المستخدمة في خدمات الإنترنت، لإجراء قياسات زلزالية باستخدام طريقة تسمى الاستشعار الصوتي الموزع (DAS). كان الكابل الذي يبلغ طوله 100 كيلومتر والذي استخدموه لتصوير منطقة Long Valley Caldera يعادل امتداد 10,000 جهاز قياس زلازل أحادي المكون.

وعلى مدار 18 شهرًا، سجل الفريق أكثر من 2,000 حدث زلزالي، معظمها كان صغيرًا جدًا بحيث لا يمكن للناس أن يشعروا به. يمثل هذا البحث المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج مثل هذه الصور العميقة وعالية الدقة باستخدام DAS. ركزت الدراسات السابقة التي استخدمت التصوير المقطعي المحلي فقط على البيئة السطحية الضحلة على أعماق حوالي 5 كيلومترات، أو غطت مساحة أكبر بدقة أقل.

يوضح البروفيسور زان: "على الرغم من أننا لا نعتقد أن المنطقة تستعد لثوران بركاني هائل آخر، إلا أن عملية التبريد قد تطلق ما يكفي من الغاز والسوائل لإحداث الزلازل والانفجارات الصغيرة". على سبيل المثال، في مايو 1980، شهدت لونج فالي كالديرا أربعة زلازل بقوة 6 درجات.

تتضمن خطط الفريق المستقبلية استخدام كابل بطول 200 كيلومتر للتعمق أكثر في القشرة الأرضية، ليصل إلى أعماق تتراوح بين 15 إلى 20 كيلومترًا تقريبًا. وهذا سيمكن من إجراء المزيد من الاستكشاف لغرفة الصهارة في كالديرا، والتي يشار إليها غالبًا باسم "قلبها النابض". يسلط استخدام تقنية DAS في هذه الدراسة الضوء على قدرتها على تعزيز فهمنا لديناميات القشرة الأرضية في مناطق أخرى أيضًا.

مصادر:

– سايتك ديلي

– التقدم العلمي