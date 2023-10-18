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علوم

فهم النشاط الأخير لـ Long Valley Caldera

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 18، 2023
فهم النشاط الأخير لـ Long Valley Caldera

ظل العلماء يراقبون لونج فالي كالديرا في جبال سييرا نيفادا الشرقية بكاليفورنيا لعدة عقود بسبب النشاط الزلزالي المستمر وتشوه الأرض. شهدت كالديرا، وهي بركان هائل خامل، ثورانًا عنيفًا منذ 760,000 ألف سنة. ولتحديد سبب النشاط الأخير، أجرى باحثون من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا دراسة تفصيلية للبنية تحت الأرض للكالديرا.

وباستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، تمكن الباحثون من إنشاء صور عالية الدقة لقشرة الأرض على عمق يصل إلى 10 كيلومترات تحت الكالديرا. وكشفت هذه الصور أن النشاط الزلزالي الأخير هو نتيجة لإطلاق السوائل والغازات مع تبريد المنطقة واستقرارها. يمكن أن تتسبب عملية التبريد في حدوث زلازل وانفجارات صغيرة، على الرغم من أن ذلك ليس مؤشرًا على انفجار بركاني هائل وشيك.

وأظهرت الدراسة أن غرفة الصهارة الموجودة أسفل الكالديرا مغطاة بغطاء متصلب من الصخور المتبلورة، التي تتشكل عندما تبرد الصهارة السائلة وتتصلب. يشير هذا إلى أن غرفة الصهارة لا تتعرض حاليًا لضغط كبير، مما يشير أيضًا إلى أنه من غير المرجح حدوث ثوران بركاني هائل في المستقبل القريب.

في حين أن النشاط الأخير لا يسبب قلقًا فوريًا، فمن المهم للعلماء مواصلة مراقبة Long Valley Caldera لفهم العمليات التي تحدث تحت السطح بشكل أفضل. يوفر هذا البحث نظرة ثاقبة قيمة لسلوك البراكين العملاقة وقد يساهم في تطوير أنظمة الإنذار المبكر للانفجارات المحتملة.

مصادر:
– التقدم العلمي (2023). دوى: 10.1126/sciadv.adi9878

By مامفو بريشيا

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