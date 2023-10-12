عينة الكويكب التي جمعتها بعثة ناسا تعود إلى الأرض

عادت مهمة أطلقتها وكالة ناسا بنجاح إلى الأرض مع أكبر عينة من الكويكبات تم جمعها على الإطلاق. وستساعد العينة المأخوذة من الكويكب الذي يبلغ عمره 4.5 مليار عام والمعروف باسم بينو، الباحثين على دراسة أصول الحياة وتكوين النظام الشمسي. آلان هيلدبراند، عالم الكواكب والأستاذ المشارك في جامعة كالجاري، هو جزء من فريق البحث الذي يدرس العينة. وقد شارك في المهمة منذ عام 2009 وقام بدراسة تكوين العينة وعمرها وخصائصها.

بينو هو كويكب مظلم، مما يجعل هذه العينة فريدة وقيمة للدراسة العلمية. وهو يختلف عن الكويكبات الأخرى ويوفر رؤى مهمة حول تكوين النظام الشمسي. وتم جمع العينة بواسطة مركبة الفضاء OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي أمضت سبع سنوات في الفضاء لزيارة الكويكب القريب من الأرض ورسم خرائط لأصوله. يعد هذا السياق أمرًا بالغ الأهمية لفهم تكوين وخصائص عينة الصخور.

تعد مهمة OSIRIS-REx تطورًا علميًا كبيرًا لأنها تتيح للباحثين دراسة عينات الكويكبات مباشرة من مصدرها. عادة، عندما تسقط النيازك على الأرض، يمكن أن تتلوث بالغلاف الجوي. ومن خلال جمع العينات مباشرة من الكويكب، يمكن للعلماء تجنب هذا التلوث والحصول على فهم أفضل لتكوين الكويكب وتاريخه.

وُصفت نتائج المهمة بأنها اكتشاف جديد في فهمنا للكون ولبنات الحياة. وتحتوي العينة على كمية من الكربون والماء أكثر مما كان متوقعا، مما يشير إلى أن مكونات الحياة على الأرض قد تكون محبوسة داخل هذه الصخور. سيساعد هذا البحث في الإجابة على الأسئلة الأساسية حول أصولنا ومكاننا في الكون.

وبالإضافة إلى أهميتها العلمية، فإن للمهمة أيضًا آثار عملية. ومن خلال دراسة الكويكبات مثل بينو، تستطيع وكالة ناسا فهم التهديد الذي تشكله على الأرض بشكل أفضل وتطوير استراتيجيات لاعتراض وتفادي الارتطام المحتمل. ويشير هيلدبراند إلى أن بينو نفسه قد يصطدم بالأرض خلال 150 عامًا تقريبًا.

وتسلط مشاركة جامعة كالجاري في المهمة الضوء على خبرتها في دراسة الصخور الفضائية النادرة. تتمتع الجامعة بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في التعامل مع العينات الدقيقة ودفع حدود التحليل العلمي. وكجزء من المهمة، ستحتفظ كندا بأربعة بالمائة من العينة، بينما سيكون 25 بالمائة متاحًا للدراسة من قبل فريق المهمة، وسيتم أرشفة الباقي بواسطة وكالة ناسا للبحث المستقبلي.

سيتم فتح العلبة التي تحتوي على عينة بينو في أكتوبر، ويأمل الباحثون في البدء في دراسة العينة بحلول نوفمبر. توفر هذه المهمة المثيرة فرصة فريدة لكشف أسرار النظام الشمسي المبكر وإلقاء الضوء على مكاننا في الكون.

المصادر: سي بي سي، ناسا