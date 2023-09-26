تقوم يرقات Caddisfly ببناء أغلفة صخرية معقدة للحماية والبقاء على قيد الحياة

ذباب القمص مخلوقات رائعة تسكن في الجداول وتكون بمثابة الطعام المفضل لسمك السلمون المرقط. تتمتع هذه الحشرات بطريقة مثيرة للاهتمام لحماية نفسها ويرقاتها من الحيوانات المفترسة واندفاع التيار. يقومون ببناء أغلفة معقدة مصنوعة من الحجارة الصغيرة الموجودة في قاع الخور.

التقط المصور شيريل ر. جاريسون صورة مذهلة لغطاء ذبابة القمص في حديقة بحيرات واترتون الوطنية في ألبرتا، كندا. تم بناء الغلاف بواسطة يرقة ذبابة القمص باستخدام الحرير والصخور التي تم الحصول عليها من البيئة المحيطة. إنه بمثابة مأوى متنقل حتى تتشرنق اليرقة.

وفي حين أظهرت الدراسات الحديثة أدلة على وجود جسيمات بلاستيكية دقيقة في بعض الأغلفة، فإن الغلاف الذي التقطته شيريل ظهر من جدول جبلي في جبال روكي. تم تشييده باستخدام مجموعة متنوعة من الصخور، مثل الأرجيليت والحجر الجيري والدولوميت والصخور النارية.

يعد هيكل غلاف ذبابة القمص ضروريًا لبقاء الحشرة المائية. تفرز اليرقات غراءًا رائعًا يُعرف باسم "الحرير" من غدة أسفل ذقنها. يعمل هذا الغراء كشريط على الوجهين، حيث يقوم بلصق الصخور معًا لإنشاء منزل حجري وقائي تحت الماء.

ما يجعل حرير ذبابة القمص أكثر روعة هو قدرته على الالتصاق بالصخور حتى تحت الماء. العلماء مفتونون بهذه الخاصية الفريدة والتطبيقات المحتملة التي يمكن أن تكون لها في مختلف المجالات، بما في ذلك الطب. إذا تمكن الباحثون من تعلم تقليد خصائص حرير ذبابة القمص، فقد يؤدي ذلك إلى تقدم في الطب البشري.

يعد وجود يرقات ذبابة القمص في الخور علامة إيجابية على وجود نظام بيئي صحي وفعال. تعمل هذه الحشرات كمؤشرات على التوازن البيئي العام للموائل. تجد شيريل جاريسون الأمل في الخور الصافي حيث التقطت الصورة، مؤكدة على أهمية الحفاظ على هذه البيئات الطبيعية وحمايتها.

باختصار، يستخدم ذباب القمص قدراته الطبيعية في بناء أغلفة صخرية باستخدام الحرير لحماية يرقاته حتى تتشرنق. لقد جذبت الخصائص الفريدة لحرير ذبابة القمص انتباه العلماء، الذين يرون تطبيقات محتملة في مختلف المجالات. الصورة التي التقطتها شيريل آر جاريسون هي بمثابة شهادة على جمال ومرونة هذه المخلوقات والنظم البيئية التي تعيش فيها.

مصادر:

- صور مجتمع EarthSky بواسطة شيريل ر. جاريسون

– حديقة بحيرات واترتون الوطنية، ألبرتا، كندا.

تعريفات:

– ذباب القمص: حشرات صغيرة تشبه العثة تسكن الجداول وتكون بمثابة غذاء لسمك السلمون المرقط.

– الأغلفة: ملجأ وقائي تصنعه يرقات ذبابة القمص باستخدام الحرير والصخور.

– المواد البلاستيكية الدقيقة: جزيئات صغيرة من البلاستيك تسللت إلى البيئة الطبيعية.

- الشرانق: عملية تحول اليرقة إلى حشرة بالغة.

– الصمغ : مادة لزجة تفرزها يرقات ذبابة القمص لتثبيت الصخور ببعضها .

– الحرير: مادة تنتجها يرقات ذبابة القمص وتعمل كالصمغ.