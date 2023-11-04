الإمكانات الثورية لتكنولوجيا الكشف عن السرطان المستوحاة من الفراشة

في مجال التشخيص الطبي، غالبًا ما يلجأ العلماء إلى الطبيعة بحثًا عن الإلهام. أحد الأمثلة الرائعة على ذلك نجده في القدرات البصرية للفراشة، والتي ألهمت الآن تطورًا رائدًا في تكنولوجيا الكشف عن السرطان. إن قدرة فراشة Papilio xuthus على إدراك الضوء فوق البنفسجي، وهو ما يفوق بكثير القدرات البشرية، دفعت الباحثين إلى تطوير مستشعر تصوير لديه القدرة على إحداث ثورة في كيفية التعرف على الخلايا السرطانية.

وفي قلب هذا الإنجاز يكمن النظام البصري الفريد للفراشة، القادر على اكتشاف مجموعة من الألوان، بما في ذلك الضوء فوق البنفسجي. على عكس البشر، الذين تقتصر رؤيتهم على ثلاثة مستقبلات ضوئية في طيف الأحمر والأخضر والأزرق، فإن عيون فراشة Papilio xuthus تحتوي على ستة فئات أو أكثر من مستقبلات الضوء. وهذا يتيح لهم إدراك ألوان إضافية، مثل اللون البنفسجي وظلال مختلفة من الأشعة فوق البنفسجية.

لتقليد هذه القدرة البصرية غير العادية، استخدم الباحثون في جامعة إلينوي أوربانا شامبين، بقيادة البروفيسور فيكتور جروف والبروفيسور شومينج ني، بلورات البيروفسكايت النانوية (PNCs) جنبًا إلى جنب مع تكنولوجيا السيليكون لإنشاء مستشعر تصوير قادر على اكتشاف مناطق متعددة للأشعة فوق البنفسجية مع دقة عالية. تتميز بلورات البيروفسكايت النانوية، المعروفة بخصائصها الاستثنائية في امتصاص الضوء وانبعاثه، بمهارة خاصة في استشعار الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية الصعبة.

ومن خلال دمج بلورات البيروفسكايت النانوية، يستطيع المستشعر امتصاص فوتونات الأشعة فوق البنفسجية وإعادة بثها في الطيف المرئي، والذي يتم التقاطه بعد ذلك بواسطة ثنائيات السيليكون الضوئية. تسمح هذه التقنية المبتكرة برسم خرائط تفصيلية لبصمات الأشعة فوق البنفسجية، مما يتيح التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة.

التطبيقات المحتملة لهذا المستشعر واسعة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الجراحين في تحديد الكمية الدقيقة من الأنسجة المراد إزالتها أثناء استئصال الورم السرطاني. بالإضافة إلى ذلك، تفتح هذه التكنولوجيا إمكانيات لفهم أفضل للأنواع الأخرى التي تستقبل الضوء فوق البنفسجي، مما يوفر نظرة ثاقبة لسلوكياتها وتفاعلاتها داخل أنظمتها البيئية، بما في ذلك البيئات تحت الماء.

ومع القدرة على التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا السليمة بنسبة ثقة ملحوظة تبلغ 99%، فإن تقنية التصوير هذه تبشر بالخير بما يتجاوز التطبيقات المتعلقة بالصحة. فهو يقدم نهجا جديدا ومثيرا لمختلف المجالات، بما في ذلك علم الأحياء، وعلم البيئة، وخارجها.

المصدر: تقدم العلوم