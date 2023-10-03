شرح سطوع المجرات الشابة في الفجر الكوني

تفاجأ العلماء الذين يدرسون الصور الأولى التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) للمجرات الأولى في الكون عندما وجدوا أنها تبدو مشرقة جدًا وضخمة جدًا وناضجة جدًا بالنسبة لعمرها. أدى هذا الاكتشاف إلى طرح أسئلة بخصوص النموذج القياسي لعلم الكونيات. ومع ذلك، فإن عمليات المحاكاة الجديدة التي أجراها فريق من علماء الفيزياء الفلكية في جامعة نورث وسترن تقدم الآن تفسيرا لسطوع هذه المجرات الشابة.

وخلافا للافتراضات الأولية، تشير عمليات المحاكاة إلى أن هذه المجرات ليست ضخمة كما ظهرت في البداية. وبدلا من ذلك، يمكن للمجرات الأقل ضخامة أن تبعث مستوى مماثلا من السطوع من خلال انفجارات غير منتظمة لتشكل النجوم. لا يحل هذا الاكتشاف لغز الكتلة الخادعة للمجرات الشابة فحسب، بل يتوافق أيضًا مع النموذج القياسي لعلم الكونيات.

تضمنت عمليات المحاكاة، التي كانت جزءًا من مشروع ردود الفعل على البيئات النسبية (FIRE)، نمذجة تكوين المجرات مباشرة بعد الانفجار الكبير. اكتشف الفريق أن النجوم تتشكل على شكل انفجارات، وهو مفهوم يُعرف باسم "التشكل النجمي المتفجر". وُجد أن المجرات منخفضة الكتلة، على وجه الخصوص، لديها هذا النمط المتناوب لتكوين النجوم.

أثناء انفجار تشكل النجوم، تتشكل النجوم بسرعة، تليها فترة من تكوينات النجوم الجديدة لملايين السنين، ثم انفجار آخر لتكوين النجوم. هذه الدورة مدفوعة بانفجار المستعرات الأعظم، الذي يقذف الغاز من النظام فقط في المجرات منخفضة الكتلة. وفي المجرات الأكثر ضخامة، تمنع الجاذبية القوية قذف الغاز، مما يؤدي إلى معدل ثابت لتكوين النجوم.

وكشفت عمليات المحاكاة أيضًا أن تشكل النجوم المتفجرة يمكن أن يفسر سطوع المجرات المرصود عند الفجر الكوني. عدد المجرات الساطعة التي تنبأت بها عمليات المحاكاة يتطابق مع العدد الذي رصده تلسكوب جيمس ويب الفضائي.

تلقي هذه النتائج ضوءًا جديدًا على الكون المبكر وتكوينه. قبل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، كانت المعرفة حول الفجر الكوني محدودة، وكان معظم الفهم مبنيًا على التخمينات. لقد مكّن تلسكوب جيمس ويب الفضائي العلماء من جمع أدلة رصدية قوية ودراسة فيزياء هذه الفترة الزمنية القديمة.

مصادر:

– جامعة نورث وسترن: https://news.northwestern.edu/stories/2021/10/explaining-the-brightness-of-young-galaxies-at-cosmic-dawn/

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية: (بحاجة إلى عنوان URL)