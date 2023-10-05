دراسة جديدة تكشف لماذا تبدو المجرات الشابة ضخمة بشكل خادع

سلطت دراسة حديثة أجراها فيزيائيون في جامعة نورث وسترن الضوء على سبب ظهور المجرات الشابة أضخم من المتوقع. استخدمت الدراسة عمليات محاكاة حاسوبية متقدمة لنمذجة تكوين المجرات بعد وقت قصير من الانفجار الكبير.

لقد حيرت الملاحظات السابقة التي أجراها تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) العلماء، حيث بدت المجرات الصغيرة مشرقة جدًا وضخمة ومتطورة بالنسبة لعمرها. كان الأمر كما لو أن هذه المجرات قد نمت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ في غضون سنوات.

تشير عمليات المحاكاة الجديدة التي أجراها فريق نورث وسترن إلى أن هذه المجرات قد تكون في الواقع أصغر مما كان يعتقد سابقًا. تظهر النتائج أن المجرات الأقل ضخامة لا تزال قادرة على إصدار رشقات نارية ساطعة من تشكل النجوم، مما يجعلها تبدو أكثر سطوعًا مما توحي كتلتها الفعلية.

وأوضح الباحث الرئيسي Guochao Sun أن العامل الرئيسي هو قدرة النظام على إنتاج كمية كافية من الضوء خلال فترة زمنية قصيرة. يمكن أن يحدث هذا إما لأن النظام ضخم أو لأنه قادر على توليد الضوء بسرعة. إذا حدث تكوين النجوم على شكل انفجارات، فمن الممكن أن ينبعث منها ومضات من الضوء، مما يؤدي إلى ظهور مجرات شديدة السطوع.

توفر الدراسة أيضًا رؤى قيمة حول الفجر الكوني، وهي الفترة التي تميزت بتكوين النجوم والمجرات الأولى في الكون. قبل إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، لم يكن يُعرف سوى القليل عن هذه الفترة القديمة. ومع ذلك، فإن ملاحظات التلسكوب قد وسعت بشكل كبير فهمنا للفجر الكوني.

وباستخدام الخوارزميات المتطورة ونظرية الفيزياء الفلكية، تمكن الباحثون من وضع نموذج لتكوين المجرات وفحص الطاقة والكتلة والزخم والمكونات الكيميائية المعنية. وكشفت عمليات المحاكاة التي أجروها أن تشكل النجوم المتفجرة، حيث تتشكل النجوم في أنماط متناوبة، يمكن أن يفسر السطوع الاستثنائي للمجرات عند الفجر الكوني.

تتحدى النتائج الفرضيات السابقة وتقدم تفسيرا معقولا للكتلة الخادعة للمجرات الشابة. ومن خلال استخدام المحاكاة الحاسوبية، تمكن الفريق من تأكيد ذلك دون تقديم أي تناقضات مع فهمنا الحالي للكون.

تمثل هذه الدراسة خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لتكوين المجرات والكون المبكر. مع التقدم في تكنولوجيا الرصد، مثل تلسكوب جيمس ويب الفضائي، أصبح لدى العلماء قدرات أكبر لاستكشاف التفاصيل الفيزيائية للمجرات القديمة وكشف أسرار الفجر الكوني بشكل أكبر.

مصادر:

- جامعة نورث وسترن

- رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (doi: 10.3847/2041-8213/acf85a)