النشاط الانفجاري للنجم المغناطيسي SGR J1830–0645 الذي تمت ملاحظته باستخدام AstroSat

استخدم علماء الفلك المركبة الفضائية الهندية AstroSat لمراقبة النجم المغناطيسي المسمى SGR J1830–0645 أثناء نشاطه الانفجاري الأخير. توفر نتائج حملة المراقبة مزيدًا من المعرفة حول سلوك وخصائص هذا النجم المغناطيسي.

النجوم المغناطيسية هي نجوم نيوترونية تتمتع بمجالات مغناطيسية قوية بشكل لا يصدق، أقوى بأكثر من كوادريليون مرة من المجال المغناطيسي للأرض. تتسبب هذه المجالات المغناطيسية في انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي عالي الطاقة أثناء اضمحلالها. النجوم المغناطيسية تكون بشكل عام شابة وتظهر تقلبًا زمنيًا قويًا في غلافها المغناطيسي.

تم اكتشاف SGR J1830–0645 في 10 أكتوبر 2020 بواسطة مركبة الفضاء سويفت التابعة لناسا عندما أطلق انفجارًا ناعمًا وقصيرًا من أشعة جاما. تبلغ فترة دورانها حوالي 10.41 ثانية وعمر دورانها يصل إلى 24,000 سنة. تبلغ قوة المجال المغناطيسي ثنائي القطب لـ SGR J1830–0645 حوالي 550 تريليون غاوس.

قام فريق من علماء الفلك بقيادة راهول شارما من معهد رامان للأبحاث في بنغالور، الهند، برصد SGR J1830–0645 باستخدام تلسكوب الأشعة السينية الناعمة (SXT) والعداد النسبي للأشعة السينية ذو المساحة الكبيرة (LAXPC) التابعين لـ AstroSat. لقد أجروا التوقيت والتحليل الطيفي، واكتشفوا انفجارات الأشعة السينية القصيرة دون الثانية، ونبضات 0.9-10 كيلو إلكترون فولت، والتباين في ملامح النبض مع الطاقة، والتباين الكبير في الجزء النبضي، وخط انبعاث 6.4 كيلو إلكترون فولت.

يشير وجود خط الانبعاث إلى احتمال وجود مادة باردة نسبيًا بالقرب من النجم النيوتروني، مما يسبب فلورة الحديد. في المجمل، رصد علماء الفلك 67 دفقة، بمتوسط ​​مدة 33 مللي ثانية. استمر ألمع الانفجار لمدة 90 مللي ثانية تقريبًا.

أظهر الجزء النبضي من SGR J1830–0645 تطورًا كبيرًا مع زيادة الطاقة، حيث زادت إلى حوالي 5 كيلو إلكترون فولت ثم انخفضت بشكل حاد. ويختلف هذا السلوك عن ذلك الذي لوحظ في النجوم المغناطيسية الأخرى. وجدت الدراسة أيضًا أن SGR J1830–0645 يتمتع بخصائص طيفية نموذجية لمعظم النجوم المغناطيسية في نطاق الأشعة السينية الناعمة، ويتكون من مكونين حراريين ومكون قانون الطاقة غير الحراري.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول خصائص النجم المغناطيسي SGR J1830–0645 أثناء نشاطه المتفجر. من خلال دراسة النجوم المغناطيسية مثل هذه، يمكن لعلماء الفلك فهم الآليات الكامنة وراء انبعاثاتها وديناميكيات مجالاتها المغناطيسية.

المصدر: راهول شارما وآخرون، مراقبة AstroSat للنجم المغناطيسي SGR J1830–0645 أثناء أول انفجار للأشعة السينية تم اكتشافه، arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04079