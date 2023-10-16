منطقة باركويتلام بارك: إعادة تعريف Skyline Living

تعد منطقة بوركيتلام بارك مجتمعًا مثيرًا ومتوقعًا للغاية في بوركيتلام. يقع هذا المشروع الموجه نحو العبور في زاوية شارع كومو ليك أفينيو وكلارك رود، ويتميز بأبراج شاهقة مذهلة تقدم مجموعة من الاستوديوهات والمساكن المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. بأسعار تبدأ من منتصف 400 دولار أمريكي وإيداع 15%، يقدم هذا المشروع فرصة استثمارية ممتازة لكل من طلاب SFU والمهنيين العاملين.

تم تصميم منطقة بوركيتلام بارك مع أخذ الراحة والمعيشة الفاخرة في الاعتبار، وتتميز بمجموعة من وسائل الراحة لسكانها. بمساحة تبلغ 40,000 ألف قدم مربع، يمكن للمقيمين الاستمتاع بمحاكاة الجولف وصالة الكاريوكي والساونا وغرفة البخار ومساحة اليوغا وحديقة خاصة. يوفر التطوير أيضًا غرفة ألعاب وغرفة حفلات، مما يجعلها مثالية للترفيه عن الأصدقاء والعائلة.

توفر المنازل ذات التصميم المفتوح في منطقة Burquitlam Park District مساحة معيشة حديثة ومتجددة الهواء، ومثالية للعائلات والمتقاعدين والمستثمرين العقاريين. تم تصميم كل منزل بدقة بواسطة BAM Interior Design ويتميز بأسقف طويلة يبلغ ارتفاعها تسعة أقدام وأرضيات خشبية ووحدات غسيل ومجفف وأنظمة تدفئة وتبريد لتوفير الراحة على مدار العام. تتميز الوحدات المكونة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم بتفاصيل مطبخ فاخرة، بما في ذلك وحدات فرن جدارية وطاولات من حجر الكوارتز وبلاط باكسبلاش من بلاط البورسلين المستوحى من الطراز الأوروبي.

أحد المعالم الرئيسية في منطقة Burquitlam Park District هو إمكانية الوصول إليها. ويضمن امتداد Evergreen الذي يقع خارج المشروع مباشرة النقل السلس بين المدن الكبرى، بينما يسمح الوصول القريب إلى الطرق السريعة للمقيمين بالوصول إلى Metrotown ووسط مدينة فانكوفر في أقل من 30 دقيقة. كما تقع محطة Burquitlam SkyTrain في مكان مجاور أيضًا، مما يوفر رحلات سهلة بين Coquitlam وBurnaby.

بالإضافة إلى موقعها المناسب، فإن منطقة Burquitlam Park District محاطة بمجموعة من خيارات الطهي والترفيه والتسوق. يمكن للمقيمين الاستمتاع بالمقاهي ومطاعم الشواء الكورية ومراكز التسوق والأسواق والمحلات التجارية على مقربة. يوفر المجتمع أيضًا أجواء مفعمة بالحيوية مع مجموعة متنوعة من المحلات التجارية وتجار التجزئة والحانات الصغيرة وخيارات الرعاية النهارية وBettie Allard YMCA ومحلات البقالة وأماكن الرعاية الصحية.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أنشطة في الهواء الطلق، توفر منطقة Burquitlam Park إمكانية الوصول الفوري إلى المواقع الترفيهية الطبيعية بما في ذلك متنزه Mountain View ومنتزه Como Lake. يمكن للمقيمين أيضًا استكشاف المناطق المحمية القريبة ومسارات ركوب الدراجات التي تربط شارع Lea وComo Lake Avenue.

بدعم من شركة التطوير Intergulf Development Group ذات السمعة الطيبة، والتي تتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا، توفر منطقة Burquitlam Park District فرصة لامتلاك عقار في وسط مدينة Burquitlam المزدهر. بفضل موقعها المتميز ووسائل الراحة الاستثنائية والأسعار المعقولة، تقدم منطقة Burquitlam Park District بعضًا من أفضل القيمة المتوفرة في مترو فانكوفر.

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