خزان المياه المكتشف حديثًا يثير مخاوف من حدوث زلزال ضخم

اكتشف العلماء مؤخرًا كتلة ضخمة من الماء تحت قاع المحيط في منطقة الاندساس هيكورانجي، قبالة ساحل جيسبورن/تايراويتي. تشتهر هذه المنطقة بارتفاع خطر حدوث زلزال ضخم بقوة 9 درجات خلال الخمسين عامًا القادمة. يعد هذا الاكتشاف الجديد، الذي تم الكشف عنه في دراسة نُشرت مؤخرًا، جزءًا من مشروع بحث دولي يهدف إلى جمع المزيد من المعلومات حول خندق هيكورانجي.

منطقة الاندساس هيكورانجي هي المكان الذي تصطدم فيه الصفائح التكتونية، مما يخلق ضغطًا هائلاً يمكن أن يؤدي إلى زلزال كبير وتسونامي لاحق. وفقًا للدكتور جراهام ليونارد، خبير المخاطر الطبيعية في GNS، فإن هذه المنطقة بالذات هي السبب وراء "ليالٍ بلا نوم". ويقدر العلماء أن هناك فرصة بنسبة 26% لحدوث زلزال ضخم في هذه المنطقة خلال الخمسين عامًا القادمة.

أجرت GNS نماذج تشير إلى أن زلزالًا بقوة 8.9 درجة في منطقة الاندساس هيكورانجي يمكن أن يولد تسونامي بموجات يصل ارتفاعها إلى 20 مترًا على طول أجزاء من ساحل نيوزيلندا. وهذا يترك ما لا يقل عن 13 دقيقة لإخلاء السكان إلى بر الأمان.

تتم دراسة اكتشاف المسطحات المائية تحت قاع المحيط لفهم كيف يمكن أن يساهم ضغطها في ظاهرة تسمى الزلازل البطيئة الانزلاق. تتكشف أحداث الانزلاق البطيء على مدى أسابيع إلى أشهر وقد تؤدي في النهاية إلى زلزال ضخم. يؤكد المؤلف الرئيسي أندرو جيز من جامعة ويسترن واشنطن أنه على الرغم من عدم قدرة الباحثين على فهم التأثير على خط الصدع بشكل كامل، إلا أنهم لاحظوا كمية مياه أعلى بكثير من المعتاد. يتطلب الغاز إجراء حفر أعمق لتحديد ما إذا كان الماء يؤثر على الضغط حول الصدع، حيث يمكن أن توفر هذه المعلومات رؤى قيمة للتنبؤ بالزلازل الكبيرة بدقة أكبر.

تقع منطقة الاندساس هيكورانجي داخل مقاطعة بركانية شاسعة تم إنشاؤها منذ ملايين السنين عندما اخترق عمود ضخم من الحمم البركانية سطح الأرض في المحيط الهادئ. وقد ترك هذا الانفجار البركاني، وهو أحد أكبر الأحداث المعروفة على وجه الأرض، إرثًا جيولوجيًا دائمًا في المنطقة.

في حين أن اكتشاف خزان المياه يجلب فهمًا جديدًا للديناميكيات المعقدة لمنطقة الاندساس هيكورانجي، فإنه يسلط الضوء أيضًا على أهمية البحث المستمر في التنبؤ بالزلازل والتأهب لها. وبفضل هذه المعرفة المكتشفة حديثًا، يستطيع العلماء أن يسعوا جاهدين لتحسين أنظمة الإنذار المبكر وضمان سلامة المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر.

التعاريف:

– منطقة الاندساس: حدود تكتونية تلتقي فيها صفيحتان من الغلاف الصخري، وتنزلق إحداهما تحت الأخرى.

- زلزال ضخم: زلزال بقوة 9.0 أو أعلى.

– تسونامي: سلسلة من أمواج المحيط ناجمة عن نشاط زلزالي تحت قاع المحيط.

– الزلازل البطيئة الانزلاق: زلزال يحدث على مدى فترة طويلة، عادة من أسابيع إلى أشهر، على عكس الزلازل السريعة التقليدية.

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