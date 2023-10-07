توصلت الدراسة إلى أن النحل الطنان يستخدم استراتيجية ذكية لمحاربة الدبابير الآسيوية

كشفت دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة إكستر أن النحل الطنان طور طريقة ناجحة للدفاع عن نفسه ضد الدبابير الآسيوية. اكتشف الباحثون أنه عند الهجوم، يسقط النحل الطنان ذو الذيل البرتقالي على الأرض، مما يتسبب في فقدان الدبابير قبضتها وإعطاء النحل فرصة للرد. يرفع النحل الطنان لدغته ويصارع الدبور حتى يستسلم أو يطرده بنجاح. لاحظت الدراسة أكثر من 120 هجومًا من هذا القبيل، ووجدت أن النحل الطنان كان قادرًا على صد الدبابير في كل مرة.

وفقًا لتوماس أوشي ويلر، الباحث في جامعة إكستر، يبدو أن رد الفعل الدفاعي المتمثل في السقوط على الأرض أكثر نجاحًا من الأساليب التي يستخدمها نحل العسل، والذي غالبًا ما يكافح من أجل الهروب بمجرد أن يتصارع في الهواء. ومع ذلك، على الرغم من القتال الاستراتيجي للنحل الطنان، أظهرت المستعمرات في المناطق التي بها أعداد كبيرة من الدبابير الآسيوية معدلات نمو منخفضة، مما يشير إلى أن الدبابير لا يزال لها تأثير سلبي.

الدبابير الآسيوية هي أنواع غازية تسبب الفوضى في أوروبا وتشكل تهديدًا لمجموعات النحل في المملكة المتحدة. تفترس هذه الدبابير مجموعة متنوعة من الحشرات، بما في ذلك نحل العسل، ولكن تأثيرها على الملقحات الأخرى، مثل النحل الطنان، ليس مفهومًا جيدًا. تسلط الدراسة الضوء على تفاعلاتها مع النحل الطنان، وتكشف عن النتيجة المفاجئة المتمثلة في أن الدبابير لم تنجح تمامًا في هجماتها على النحل الطنان.

قام فريق البحث بوضع مستعمرات النحل الطنان التي تمت تربيتها تجاريًا في مواقع مختلفة في إسبانيا بكثافات مختلفة للدبابير الآسيوية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح سبب تباطؤ نمو المستعمرات في المناطق ذات الكثافة العالية للدبابير.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير الدبابير الآسيوية بشكل كامل على مجموعات النحل الطنان. تم تمويل الدراسة من قبل مجلس أبحاث التكنولوجيا الحيوية والعلوم البيولوجية (BBSRC) والصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية (ERDF).

مصادر:

– جامعة اكستر

- بي بي سي نيوز