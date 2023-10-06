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يستخدم النحل الطنان استراتيجية "التوقف، والإسقاط، والتدحرج" للدفاع ضد الدبابير الآسيوية

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 6، 2023
يستخدم النحل الطنان استراتيجية "التوقف، والإسقاط، والتدحرج" للدفاع ضد الدبابير الآسيوية

طور النحل الطنان آلية دفاعية ذكية ضد الدبابير الآسيوية من خلال اعتماد تقنية "التوقف، والإسقاط، والتدحرج" التي يستخدمها رجال الإطفاء. أجرى الباحثون دراسة عن طريق وضع مستعمرات النحل في المناطق المعروفة بتواجد الدبابير واستخدام الكاميرات لمراقبة أي هجمات. التقط الفريق 120 كمينًا بالكاميرا في 12 مستعمرة مختلفة في إسبانيا، واكتشف أنه عندما هاجم الدبابير، توقف النحل الطنان على الفور عن الطيران وسقط على الأرض قبل أن يتدحرج على ظهوره ويرفع إبره دفاعًا عن النفس.

عادة ما يتسبب تأثير السقوط في فقدان الدبور لسيطرته على النحلة، مما يسمح للنحلة بالهروب. ومع ذلك، إذا تمكن الدبور من الحفاظ على قبضته، فسينشأ صراع حيث تدحرجت النحلة على ظهرها ودفعت الدبور بعيدًا باستخدام إبرةها. ووجد الباحثون أن هذه الاستراتيجية كانت فعالة بنسبة 100% في صد هجمات الدبابير.

وعلى الرغم من نجاح آلية الدفاع هذه، فإن خلايا النحل الطنان في المناطق التي بها الدبابير كانت أقل نجاحًا ونمت بمعدل أبطأ مقارنة بخلايا النحل في المناطق الخالية من الدبابير. لا يزال السبب الدقيق لذلك غير معروف، لكن الباحثين يشتبهون في أن وجود الدبابير قد يكون له تأثير سلبي على مستعمرات النحل الطنان.

تُعرف الدبابير الآسيوية بسلوكها المفترس، وتستخدم تقنية تسمى "الصقور" لمهاجمة وقتل أنواع مختلفة من الحشرات، بما في ذلك نحل العسل. ومع ذلك، فقد أثبت النحل الطنان أنه من الصعب إخضاعه باستخدام هذه الطريقة. وعلى الرغم من أن الدبابير حاولت مهاجمة النحل الطنان بنفس الطريقة، إلا أنها لم تنجح تمامًا في الملاحظات التي تم إجراؤها أثناء الدراسة.

يعد الدفاع ضد هجمات الدبابير أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة للنحل الطنان، خاصة عندما تكون وفرة الدبابير مرتفعة. تتنافس الدبابير مع النحل على رحيق الزهور وتضايقها باستمرار في بقع الزهور من خلال هجمات متكررة. يمكن أن يكون لهذا التنافس على الموارد وخطر الافتراس تأثيرات كبيرة على مجموعات النحل الطنان.

توفر نتائج هذه الدراسة رؤى قيمة حول الاستراتيجيات الدفاعية للنحل الطنان ضد الدبابير الآسيوية. وقد نشر البحث في مجلة علم الأحياء الاتصالات.

مصادر:
- الدراسة: بيولوجيا الاتصالات

By غابرييل بوتا

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