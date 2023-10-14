مهارات القتال غير المتوقعة للنحلة ذات الذيل البرتقالي ضد الدبابير الآسيوية

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة إكستر أن النحلة الطنانة ذات الذيل البرتقالي لديها طريقة فريدة وفعالة للدفاع ضد الدبابير الآسيوية. تمثل الدبابير الآسيوية مشكلة عالمية، حيث تغزو قارات متعددة وتسبب دمارًا في النظم البيئية من خلال افتراس الحشرات، بما في ذلك الملقحات المهمة مثل النحل. ويعد النحل الطنان ذو الذيل البرتقالي، وهو نوع شائع في أوروبا، أحد أهدافهم.

ولاحظ الباحثون مستعمرات النحل الطنان برتقالي الذيل موضوعة في مواقع مختلفة في إسبانيا، مع وجود الدبابير الآسيوية. ومن خلال أنظمة المراقبة الآلية بالكاميرات، سجل الفريق أكثر من 120 هجومًا شنتها الدبابير على النحل الطنان. والمثير للدهشة أنه في كل مواجهة، نجح النحل الطنان في محاربة الدبابير باستخدام تكتيك ذكي يتمثل في السقوط على الأرض عند مهاجمته. أدى هذا إلى فقدان الدبابير قبضتها أو سقوطها، مما أتاح للنحل الطنان الفرصة للمشاركة في مباراة مصارعة حتى استسلمت الدبابير في النهاية وغادرت.

يعتبر نجاح النحل الطنان في الدفاع عن نفسه "مصادفة تطورية" لأن النوعين لم يتطورا معًا. لم يكن من المتوقع أن يتمتع النحل الطنان بمقاومة طبيعية للدبابير الآسيوية. ومع ذلك، على الرغم من مهاراتهم القتالية، فإن وجود الدبابير الآسيوية لا يزال يؤثر سلبًا على النحل الطنان ذو الذيل البرتقالي. ووجد الباحثون أن المستعمرات الموجودة في المناطق ذات الكثافة العالية من الدبابير كانت معدلات نموها أبطأ.

ولا يزال سبب هذا التأثير غير مؤكد، ولكن من المحتمل أن تحد الدبابير من نجاح المستعمرة. يعد الدفاع ضد هجمات الدبابير أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة للنحل الطنان، وعندما تكون وفرة الدبابير مرتفعة، يمكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على بحثهم عن الطعام. إن إصرار الدبابير وسلوكها المفترس العام يجعل الهجمات جديرة بالاهتمام بالنسبة لها، على الرغم من معدل الفشل المرتفع، حيث تتمكن أحيانًا من القبض على فرائسها وقتلها.

بشكل عام، في حين أن النحلة الطنانة ذات الذيل البرتقالي قد طورت استراتيجية دفاعية مثيرة للإعجاب ضد الدبابير الآسيوية، إلا أنها لا تزال تواجه تحديات في المناطق ذات الكثافة العالية للدبابير. تسلط هذه الدراسة الضوء على الديناميكيات المعقدة بين الأنواع المختلفة في النظم البيئية وأهمية فهم تفاعلاتها في جهود الحفظ.

مصادر:

- بيولوجيا الاتصالات