استراتيجية النحل الطنان الدفاعية ضد الدبابير الآسيوية

لقد وُجد أن النحل الطنان لديه استراتيجية دفاعية رائعة ضد الدبابير الآسيوية. عند الهجوم، يسقط النحل الطنان على الأرض، مما يتسبب في فقدان الدبابير قبضتها أو الانخراط في صراع. لاحظ باحثون من جامعة إكستر أكثر من 120 هجومًا من هذا القبيل، واندهشوا عندما اكتشفوا أن النحل الطنان نجح في مقاومة الدبابير في كل مرة. ومع ذلك، على الرغم من نجاحها الدفاعي، فإن مستعمرات النحل الطنان في المناطق التي بها أعداد كبيرة من الدبابير الآسيوية أدت إلى انخفاض معدلات النمو.

أصبحت الدبابير الآسيوية، المعروفة أيضًا باسم الدبابير ذات الأرجل الصفراء، غازية في أجزاء كثيرة من أوروبا وآسيا وتم رصدها مؤخرًا في الولايات المتحدة لأول مرة. وصلت مشاهدات الدبابير الآسيوية إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة وأوروبا القارية، مما أثار المخاوف بشأن الملقحات وحفز الجهود للسيطرة على أعدادها.

لا يُعرف سوى القليل عن تأثير الدبابير الآسيوية على الملقحات الأخرى، بما في ذلك النحل الطنان. واكتشف الباحثون أن الدبابير الآسيوية تفترس النحل الطنان، لكن هجماتها على مداخل المستعمرة لم تنجح في ملاحظاتهم. ومع ذلك، فإن وجود الدبابير الآسيوية لا يزال يؤثر سلبا على مستعمرات النحل الطنان. تستهلك الدبابير الرحيق من الزهور، وتتنافس بشكل مباشر مع النحل على الغذاء وتضايقهم باستمرار بهجمات على بقع الزهور.

يبدو أن الاستجابة الدفاعية للنحل الطنان الذي يسقط على الأرض أكثر نجاحًا من الاستراتيجيات الدفاعية لنحل العسل عند مواجهة الدبابير الآسيوية. النحل الطنان، على عكس نحل العسل، لم يتطور جنبا إلى جنب مع الدبابير الآسيوية، لذلك قد تكون هذه الاستراتيجية الدفاعية "مصادفة تطورية".

وبحثت الدراسة التي أجرتها جامعة إكستر، بالتعاون مع باحثين من جامعة فيغو وجامعة سانتياغو دي كومبوستيلا، في تأثير الدبابير الآسيوية على مستعمرات النحل الطنان في إسبانيا. توفر النتائج رؤى قيمة حول الديناميكية بين النحل الطنان والدبابير الآسيوية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث وجهود الحفظ لحماية الملقحات من الأنواع الغازية.

المصدر: جامعة إكستر

تنويه:

- قياس تأثير الدبور الغازي على مستعمرات بومبوس تيريستريس، بيولوجيا الاتصالات (2023). دوى: 10.1038/s42003-023-05329-5