يمكن لرواد الفضاء القيادة على غبار القمر الذائب للتغلب على التحديات

عندما يعود رواد الفضاء إلى القمر، سيواجهون العديد من التحديات، بما في ذلك الإشعاع وتقلبات درجات الحرارة وغبار القمر الخطير. ولمعالجة مسألة عبور سطح القمر، تستكشف وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) فكرة استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة لإذابة الغبار وإنشاء أسطح صلبة للقيادة.

واجهت مهمة أبولو 11 شكوكًا بشأن عمق وكمية غبار القمر، مما شكل خطر الغرق أثناء الهبوط. في حين أن مجسات استشعار الغبار الخاصة بمركبة الهبوط منعت أي حوادث غرق، إلا أن الغبار لا يزال يسبب مشاكل لاستكشاف سطح القمر على المدى القصير. لذلك، بالنسبة للبعثات المستقبلية، يعد إيجاد حل للغبار الناعم الملتصق أمرًا بالغ الأهمية.

ومن خلال إذابة الغبار في مكانه، تهدف وكالة الفضاء الأوروبية إلى إنشاء أسطح قيادة صلبة يمكنها تحمل البيئة القمرية القاسية. تُظهر نماذج ناسا أن هبوط مركبة فضائية أكبر حجمًا يمكن أن يؤدي إلى إثارة كميات كبيرة من الغبار، مما قد يؤدي إلى إتلاف أسطح مركبات الهبوط. وبالتالي، فإن القدرة على إذابة الغبار وتشكيل الأسطح الصلبة يمكن أن تمنع هذه المشكلات.

لقد قام برنامج PAVER التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (الذي يمهد الطريق لتلبيد الثرى على مساحة كبيرة) بالتحقيق في إمكانات هذا النهج. في اختبارات مضبوطة باستخدام محاكاة الثرى القمري، تم استخدام ليزر ثاني أكسيد الكربون بقدرة 12 كيلووات لإذابة الغبار، مما أدى إلى سطح زجاجي أملس يمكن أن يكون بمثابة طرق ومناطق هبوط ومناطق عمليات على القمر.

تم اقتراح استخدام أشعة الليزر عالية الطاقة لإذابة الرمال الأرضية لأسطح القيادة الصلبة في عام 1933 ولكن لم يتم تنفيذها مطلقًا. ومع ذلك، على القمر، يعد تطوير الموارد في الموقع أمرًا بالغ الأهمية، مما يجعل المفهوم أكثر جدوى. بدلاً من إحضار ليزر ثاني أكسيد الكربون إلى القمر، تقترح وكالة الفضاء الأوروبية أنه يمكن تركيز ضوء الشمس القمري باستخدام عدسة فريسنل المدمجة لتحقيق ذوبان مكافئ.

تسلط الورقة الحديثة التي توضح تفاصيل نتائج PAVER الضوء على التوافر المباشر للطاقة الشمسية والثرى القمري على القمر، مما يجعل تلبيد أو ذوبان الثرى نهجًا قابلاً للتطبيق. أظهرت العينات التي تم إنشاؤها في الدراسة قوة ضغط متنوعة، تتراوح من 56.19 إلى 216.29 ميجا باسكال، بمتوسط ​​93.97 ميجا باسكال.

يتوسع هذا البحث في العمل السابق في استخدام الموارد في الموقع، مما يدل على إمكانية استخدام الثرى القمري المنصهر لبناء البنية التحتية على القمر. ومع مزيد من التطوير، يمكن أن تصبح القيادة على غبار القمر المنصهر حقيقة واقعة، مما يوفر وسائل نقل موثوقة ودائمة لمستكشفي القمر في المستقبل.

مصادر:

– تقارير الطبيعة العلمية: “تصنيع عناصر كبيرة من الثرى القمري المحاكاة لرصف القمر بالليزر” بقلم خوان كارلوس جينيس بالوماريس