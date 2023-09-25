صعود التصنيع خارج الكوكب: حدود جديدة لعمالقة التكنولوجيا

تركز الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الكبرى بشكل متزايد على مفهوم التصنيع خارج الكوكب، والذي يتضمن إنتاج السلع وإجراء الأبحاث في الفضاء. وفي حين كان المليارديرات مثل جيف بيزوس وريتشارد برانسون الوجوه العامة لسباق الفضاء الجديد، فإن الشركات تستكشف خلف الكواليس إمكانيات بناء أجزاء الكمبيوتر، وحصاد الخلايا الجذعية، وإنتاج الأدوية في الفضاء.

إحدى المزايا الرئيسية للتصنيع في الفضاء هي الظروف الفريدة التي يوفرها. يمكن أن يؤدي الافتقار إلى الجاذبية، ودرجات الحرارة المنخفضة، والفراغ شبه المثالي إلى منتجات ذات جودة أعلى، وخاصة في صناعات مثل الأدوية والتكنولوجيا. على سبيل المثال، وُجد أن البلورات المزروعة في بيئات منعدمة الجاذبية أصغر حجمًا وأكثر تجانسًا، مما يجعلها مثالية لإنتاج أدوية مثل كيترودا من شركة ميرك.

تتعاون ناسا والوكالات الحكومية الأخرى مع شركاء تجاريين منذ عام 2016 لتمكين التصنيع خارج الأرض. والهدف هو تطوير اقتصاد مدار أرضي منخفض يعزز ريادة الولايات المتحدة في عالم التكنولوجيا. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، كما يتضح من حالة شركة فاردا للصناعات الفضائية. تم إيقاف محاولات الشركة الناشئة لإنشاء "مصنع للأدوية الفضائية" في المدار من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والقوات الجوية الأمريكية، اللتين رفضتا طلبهما بالعودة إلى الأرض.

وعلى الرغم من هذه العقبات، من المتوقع أن يزداد الطلب على الإنتاج في المدار مع دخول المزيد من المكوكات المملوكة للقطاع الخاص إلى الفضاء. ومع اقتراب خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة في عام 2031، تخطط وكالة ناسا لاستئجار مساحة على المركبات التجارية، مما يوفر مليارات الدولارات. ومع انخفاض تكلفة الذهاب إلى الفضاء وإنشاء المزيد من المرافق البحثية، ستتوسع فرص المصانع خارج الكوكب.

إن صعود التصنيع خارج الكوكب لديه القدرة على إحداث ثورة في العديد من الصناعات. ومن خلال الاستفادة من الظروف الفريدة للفضاء، يمكن للشركات تطوير وإنتاج منتجات ذات جودة أعلى واستكشاف إمكانيات علمية جديدة. وفي حين لا تزال هناك تحديات فيما يتعلق باللوائح والبنية التحتية، فإن مستقبل التصنيع في الفضاء يبدو واعدًا.

مصادر:

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- موقع وكالة ناسا: [المصدر]

– أخبار سي بي إس: [المصدر]

– الغارديان: [المصدر]

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