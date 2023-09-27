شركات التكنولوجيا تستكشف إمكانية التصنيع في الفضاء

تهتم شركات التكنولوجيا بشكل متزايد بإمكانيات تصنيع المنتجات في الفضاء. تجري الشركات الناشئة والشركات القائمة على حد سواء أبحاثًا وتجارب لتحديد ما إذا كانت ظروف انعدام الجاذبية قادرة على تحسين عمليات مثل بناء أجزاء الكمبيوتر، وحصاد الخلايا الجذعية، وإنتاج الأدوية.

قدمت وكالة ناسا منحة بقيمة مليوني دولار للعلماء الذين يدرسون إنتاج الخلايا الجذعية والعلاجات الجينية في الفضاء. تستكشف الشراكات بين شركة الدفاع نورثروب جرومان والشركات الناشئة أيضًا إنتاج أشباه الموصلات في الفضاء. ويتوقع الخبراء أنه بحلول نهاية العقد، ستحتوي المنتجات على عناصر تم تصنيعها خارج الأرض.

يقدم مفهوم "التصنيع خارج الكوكب" العديد من المزايا. وصف جيف بيزوس كيف يمكن للصناعات الثقيلة والصناعات الملوثة للهواء أن تعمل بعيدًا عن الأرض. يمكن أن تؤدي ظروف معينة في الفضاء، مثل انعدام الجاذبية ودرجات الحرارة المنخفضة والفراغ شبه المثالي، إلى تحسين جودة إنتاج مكونات معينة مثل البلورات.

وتهتم شركات الأدوية بشكل خاص بإمكانيات تصنيع الأدوية في الفضاء. تعمل شركة ميرك مع محطة الفضاء الدولية (ISS) لإنتاج البروتينات في حالة انعدام الجاذبية، وقد تبين أن البلورات المزروعة لإنتاج عقار ميرك للأورام كيترودا أصغر حجمًا وأكثر تجانسًا من تلك المزروعة على الأرض. تستكشف شركة بريستول مايرز سكويب استخدام الموارد خارج الكوكب لتعزيز تخزين الأدوية.

تتعاون ناسا مع شركاء تجاريين منذ عام 2016 لتمكين التصنيع خارج الأرض. والهدف هو تطوير اقتصاد "المدار الأرضي المنخفض" (الأسد) لتعزيز مكانة الولايات المتحدة في صناعة التكنولوجيا. ومع ذلك، من المرجح أن يواجه التحول إلى التصنيع في الفضاء تحديات.

في يوليو/تموز، أطلقت شركة Varda Space Industries الناشئة كبسولة في مدار الأرض بهدف زراعة بلورات مستقلة من عقار ريتونافير، المستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية. وبينما يتم إحراز تقدم، لا يزال هناك الكثير لنتعلمه ونطوره قبل أن يصبح التصنيع في الفضاء حقيقة واسعة الانتشار.

مصادر:

– مقالة الغارديان بقلم ألينا ديموبولوس: [أدخل URL]

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