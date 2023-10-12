تشير عينة الكويكب بينو التابع لناسا إلى لبنات بناء محتملة للحياة على الأرض

كشفت الدراسات الأولية التي أجرتها ناسا على عينة الكويكب بينو، التي تم جلبها إلى الأرض، عن محتوى عالي الكربون وماء، مما يشير إلى وحدات بناء محتملة للحياة على الأرض. يعد هذا الاكتشاف جزءًا من نتائج مهمة OSIRIS-REx، والتي ستتم دراستها لسنوات للحصول على نظرة ثاقبة حول تكوين نظامنا الشمسي، وبدايات الحياة على الأرض، واحتمالية تأثيرات الكويكبات.

تشير عينة الكويكب بينو التابع لناسا إلى محتوى عالي الكربون وماء، مما يشير إلى لبنات بناء محتملة للحياة على الأرض. ستتم دراسة هذا الاكتشاف، وهو جزء من مهمة OSIRIS-REx، لسنوات، مما يقدم نظرة ثاقبة للنظام الشمسي وأصول الحياة.

يكشف التقييم الأولي لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا أن عينة بينو هي أكبر عينة كويكب غنية بالكربون يتم تسليمها إلى الأرض على الإطلاق. سيتم تحليل العينة لعقود من الزمن، مما يوفر نظرة ثاقبة لأصول نظامنا الشمسي، وبذر المواد الأولية للحياة على الأرض، والحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد اصطدام الكويكبات.

وقد أظهر التحليل الأولي لمواد الكويكب بالفعل وجود وفرة من الكربون والماء. هناك حاجة إلى مزيد من التحليلات لفهم طبيعة مركبات الكربون الموجودة. أمضى فريق التنظيم التابع لناسا 10 أيام في تفكيك أجهزة إرجاع العينة بعناية للحصول على لمحة عن العينة المجمعة بداخلها. أجرى العلماء تحليلات "نظرة سريعة" للمادة الأولية، بما في ذلك التصوير، وقياسات الأشعة تحت الحمراء، وحيود الأشعة السينية، وتحليل العناصر الكيميائية، والنمذجة الحاسوبية ثلاثية الأبعاد.

وهذا الاكتشاف مهم في كشف أسرار تراثنا الكوني. مع كل وحي من بينو، نقترب أكثر من فهم أصول نظامنا الشمسي واحتمالات بدايات الحياة. وستستمر دراسة عينة الكويكب على مدى العامين المقبلين، مما يوفر معلومات قيمة عن جوارنا السماوي.

مصادر:

- ناسا

– مهمة أوزيريس-ريكس