هناك حاجة إلى قاطرة فضائية جديدة للخروج بأمان من مدار محطة الفضاء الدولية

أكدت اللجنة الاستشارية لسلامة الفضاء الجوي التابعة لناسا (ASAP) على الأهمية الحاسمة لإخراج محطة الفضاء الدولية (ISS) بأمان من مدارها بعد تقاعدها في عام 2030. وحذرت من عواقب كارثية محتملة إذا عادت المركبة الفضائية إلى الغلاف الجوي للأرض دون حسيب ولا رقيب.

وشددت رئيسة ASAP، باتريشيا ساندرز، على الضرورة الملحة خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرًا، مشيرة إلى أن السماح لمحطة الفضاء الدولية بالخروج من مدارها بطريقة غير خاضعة للرقابة من شأنه أن يشكل خطرًا شديدًا على المناطق المأهولة بالسكان. وإدراكًا للمخاطر، أوصى برنامج ASAP بتطوير قاطرة فضائية، وهو أمر ضروري لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بشكل آمن.

ولضمان قدرة محطة الفضاء الدولية على العودة بأمان إلى الغلاف الجوي للأرض والاحتراق، اقترحت وكالة ناسا مفهوم قاطرة فضائية لخفض مدار المحطة الفضائية. تسعى وكالة الفضاء إما إلى تصميم جديد للمركبة الفضائية أو تعديل لمركبة فضائية موجودة يمكنها إجراء عملية حرق المدار الحرجة بنجاح في رحلتها الأولى وتمتلك قدرات التكرار واستعادة الشذوذ.

في حين اقترحت وكالة ناسا في البداية استخدام مركبة الشحن الفضائية الروسية Progress لإخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها، إلا أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قابلاً للتطبيق. كجزء من طلب ميزانية ناسا المقترحة لعام 2024، تم تخصيص 180 مليون دولار أمريكي لتطوير القاطرة الفضائية. كما دعت وكالة الفضاء أيضًا شركات الفضاء الخاصة في الولايات المتحدة إلى تقديم مقترحات للمساهمة في التصميم.

ومع ذلك، فإن التخفيضات المحتملة في الميزانية الناتجة عن قانون المسؤولية المالية الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في يونيو قد تؤثر على خطط سحب القاطرة الفضائية. وقد اعترف ساندرز بأن وكالة ناسا ستواجه خيارات صعبة إذا تم تخفيض التمويل، لكنه أكد على أن مركبة الخروج من المدار هي واحدة من المجالات القليلة التي لا يمكن المساس بها.

يعد ضمان الخروج الآمن لمحطة الفضاء الدولية أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لحجمها الهائل، الذي يبلغ عرضه 357 قدمًا (108 أمتار)، أي ما يعادل حجم ملعب كرة قدم. وإذا تُركت للخروج من المدار دون حسيب ولا رقيب، فإن خطر السقوط على المناطق المكتظة بالسكان أدناه سيكون كبيرًا.

لقد أظهر التاريخ المخاطر المحتملة لإعادة الدخول غير المنضبط. في عام 1979، هبطت محطة سكاي لاب الفضائية التابعة للولايات المتحدة جزئيًا على مناطق مأهولة بالسكان في أستراليا أثناء هبوط غير متحكم فيه. وبالمثل، في عام 1991، انفجرت محطة ساليوت 7 الفضائية التابعة للاتحاد السوفييتي فوق الأرجنتين أثناء سقوطها خارج نطاق السيطرة. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات في هذه الحوادث، لكنها بمثابة تذكير بالأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم إذا لم يتم إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بأمان.

## التعليمات

ما هي محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن وتعمل كمختبر للبحث العلمي والتعاون الدولي والتطور التكنولوجي في الفضاء.

ما هو قاطرة الفضاء؟

قاطرة الفضاء هي مركبة فضائية مصممة لتوفير الدفع والإمكانيات الأخرى اللازمة للمناورة وإعادة تحديد موضع الأجسام الفضائية الأخرى، مثل محطة الفضاء الدولية، في المدار.

لماذا من المهم إخراج محطة الفضاء الدولية بأمان من مدارها؟

يعد إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بأمان أمرًا بالغ الأهمية لتجنب العودة غير المنضبطة والمخاطر المحتملة على المناطق المأهولة بالسكان. يشكل الحجم الكبير لمحطة الفضاء الدولية مخاطر كبيرة إذا عادت إلى الغلاف الجوي للأرض دون حسيب ولا رقيب.

ما هي مخاطر عدم إخراج محطة الفضاء الدولية من مدارها بأمان؟

إذا عادت محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض دون حسيب ولا رقيب، فمن المحتمل أن تسبب أضرارًا كارثية إذا سقطت على مناطق مكتظة بالسكان.

ما هي الأمثلة التاريخية لعمليات إعادة الدخول غير المنضبط؟

ومن الأمثلة على ذلك محطة سكاي لاب الفضائية التابعة للولايات المتحدة في عام 1979، والتي أدت إلى سقوط شظايا على مناطق مأهولة بالسكان في غرب أستراليا، ومحطة ساليوت 7 الفضائية التابعة للاتحاد السوفيتي في عام 1991، والتي انفجرت فوق الأرجنتين. ولحسن الحظ، لم تقع إصابات في هذه الحوادث، لكنها تسلط الضوء على المخاطر المحتملة.