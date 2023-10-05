النحل الطنان يستخدم استراتيجية صادمة لهزيمة الدبابير الآسيوية

اكتشف باحثون من جامعة إكستر آلية دفاعية مذهلة يستخدمها النحل الطنان ذو الذيل البرتقالي عندما تهاجمه الدبابير الآسيوية. وبدلاً من محاولة التفوق على الدبابير الأسرع والأكثر رشاقة في المناورة، يسقط النحل الطنان من الهواء مثل الطوب، ويأخذ معه الدبور إلى الأسفل. قوة الاصطدام بالأرض كافية لجعل الدبور يفقد قبضته أو يمنح النحلة فرصة للانتقام بإبرتها.

لاحظ العلماء هذا السلوك أثناء إجراء العمل الميداني في غاليسيا بإسبانيا. وأوضح توماس أوشي ويلر من معهد البيئة والاستدامة في إكستر أن النحل الطنان لا يُعرف بتحليقه الرشيق، وإذا توقف عن الطيران فإنه يسقط مباشرة إلى الأسفل. ولم يتوقع الباحثون هذه الاستراتيجية الدفاعية من النحل الطنان، لكنهم أعجبوا بفعاليتها.

يعشش النحل الطنان ذو الذيل المصقول تحت الأرض، وهو ما قد يفسر سبب شعوره بمزيد من الثقة عند التوجه إلى الأرض عند مهاجمته. أثبت تكتيك الإسقاط والرطل هذا فعاليته العالية في ردع الدبابير الآسيوية. وفي المقابل، فإن الحشرات الأخرى، مثل نحل العسل، غالبا ما تصبح ضحية لهجمات الدبابير الآسيوية.

وبينما نجح النحل الطنان في محاربة الدبابير عند مداخل المستعمرة، لاحظ الباحثون أن المستعمرات الموجودة في المناطق التي بها أعداد كبيرة من الدبابير الآسيوية شهدت انخفاضًا في معدلات النمو. ومن المعروف أن الدبابير الآسيوية تفترس النحل الطنان، وهو ما قد يفسر التأثير السلبي على مستعمرات النحل الطنان.

تلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Biology، الضوء على الاستراتيجيات الرائعة التي تستخدمها الحيوانات لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة. في مملكة الحيوان، غالبًا ما يعتمد البقاء على تكتيكات إبداعية تمكنهم من تجنب التحول إلى وجبة.

مصادر:

النحل الطنان: عندما يتعرض للهجوم، يسقط النحل الطنان من السماء "مثل الطوب" ويقضي على "الدبابير الآسيوية". جامعة اكستر. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoe-bwu022221.php

خمسة حيوانات طورت تكتيكات غير عادية لتجنب أن تصبح عشاءً. الحارس. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/02/five-animals-that-have-evolved-extraordinary-tactics-to-avoid-becoming-dinner