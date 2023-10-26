تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية يعطل سير رواد الفضاء الروس في الفضاء

واجهت محطة الفضاء الدولية (ISS) انتكاسة طفيفة أثناء السير في الفضاء الذي قام به رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب. وبينما كانوا يتفقدون تسربًا في المبرد الاحتياطي في وحدة مختبر ناوكا الروسية، تسربت فقاعة من سائل التبريد بشكل غير متوقع، مما أثار مخاوف بشأن سلامتهم. صدرت تعليمات لرواد الفضاء بمغادرة المنطقة على الفور، على الرغم من أنه تقرر لاحقًا أن سائل التبريد لم يتلامس مع بدلاتهم.

ولضمان سلامة رواد الفضاء ومنع دخول الملوثات إلى بيئة محطة الفضاء الدولية، قام ثنائي السير في الفضاء بمسح بدلاتهم وأدواتهم قبل العودة إلى المحطة. بالإضافة إلى ذلك، نفذت وكالة الفضاء إجراءات ترشيح إضافية داخل محطة الفضاء الدولية لإزالة أي آثار متبقية للمبرد.

يمثل هذا الحادث المرة الثالثة التي يحدث فيها تسرب للمبرد من الأجهزة الروسية المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية. وقد لوحظت تسريبات سابقة في مركبة الفضاء سويوز في ديسمبر 2022 وسفينة الشحن الروسية بروجرس 82 في فبراير، وكلاهما يُعزى في البداية إلى تأثيرات خارجية. ومع ذلك، فإن تكرار مثل هذه الحوادث يثير تساؤلات حول سلامة الأجهزة نفسها.

وعلى الرغم من تسرب سائل التبريد، تؤكد وكالة ناسا أن العمليات على متن محطة الفضاء الدولية تستمر كالمعتاد. سيتم إعادة جدولة عملية السير في الفضاء المؤجلة، ولا يزال من المقرر أن يغامر رواد فضاء ناسا بالخروج من المحطة في المستقبل القريب.

أسئلة وأجوبة:

س: ما سبب الاضطراب أثناء السير في الفضاء لرواد الفضاء الروس؟

ج: تسربت فقاعة من سائل التبريد من المبرد الاحتياطي الموجود في وحدة مختبر Nauka.

س: هل لامس المبرد بدلات رواد الفضاء؟

ج: لا، تم التأكد من عدم وصول المبرد إلى بدلاتهم.

س: كيف تم ضمان سلامة رواد الفضاء؟

ج: قام رواد الفضاء بمسح بدلاتهم وأدواتهم لإزالة أي آثار لسائل التبريد قبل العودة إلى محطة الفضاء الدولية.

س: هل كانت هناك تسربات سابقة لسائل التبريد في محطة الفضاء الدولية؟

ج: نعم، كان هناك حادثان سابقان يتعلقان بأجهزة روسية متصلة بمحطة الفضاء الدولية.

س: هل هناك أي قلق بشأن سلامة الأجهزة بعد هذه الحوادث؟

ج: إن تكرار تسرب سائل التبريد يثير تساؤلات حول سلامة الأجهزة.