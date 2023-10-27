يثير تسرب سائل تبريد المحطة الفضائية تساؤلات حول الأجهزة الروسية

سلطت حادثة وقعت مؤخرًا، والتي تنطوي على تسرب سائل التبريد من المبرد المتصل بمحطة الفضاء الدولية (ISS)، الضوء على المخاوف بشأن سلامة الأجهزة الروسية. أثناء السير في الفضاء الذي قام به رائدا الفضاء الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، انبعثت فقاعة من المبرد من المبرد الاحتياطي في وحدة مختبر ناوكا الروسية. وعلى الرغم من أن رواد الفضاء لم يكونوا في خطر مباشر، فقد صدرت لهم تعليمات بمغادرة المنطقة لأسباب تتعلق بالسلامة.

يعد تسرب سائل التبريد الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تتعلق بالأجهزة الروسية المرتبطة بمحطة الفضاء الدولية. وفي عام 2022، تعرضت مركبة فضائية من طراز سويوز، أثناء التحامها بالمحطة، لتسرب ناجم عن ضربة نيزكية دقيقة، وفقًا لمسؤولين روس. بعد فترة وجيزة، بدأت سفينة شحن روسية أيضًا في تسريب سائل التبريد، وهو ما يُعزى مرة أخرى إلى تأثير خارجي. والآن، مع الحادثة الثالثة، تثار تساؤلات حول موثوقية المعدات الروسية.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، تؤكد وكالة ناسا أن العمليات في محطة الفضاء الدولية مستمرة كالمعتاد. تمت إعادة جدولة عمليات السير في الفضاء المؤجلة، ولا يزال من المقرر أن يغامر رواد فضاء ناسا بالخروج من المحطة الفضائية. وقد أدى الحادث إلى إجراء المزيد من التدقيق على الأجهزة، ولكن لم يتم إجراء أي تغييرات فورية على العمليات.

تمت إضافة المبرد المتسرب الموجود في وحدة Nauka إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2010 أثناء السير في الفضاء بواسطة Roscosmos. وانضمت الوحدة نفسها إلى محطة الفضاء الدولية في يوليو 2021، مما أدى إلى توسيع قدراتها. ولم يتسبب تسرب المبرد الاحتياطي في حدوث أي انقطاع في عمليات محطة الفضاء الدولية، حيث كان المبرد الرئيسي لا يزال يعمل بشكل صحيح.

ومع استمرار التحقيقات في تسرب سائل التبريد، يقوم المهندسون بمراجعة البيانات لتحديد سبب الحادث. ويبقى أن نرى ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها لمعالجة القضايا الأساسية وضمان السلامة المستمرة للمحطة الفضائية وطاقمها.

الأسئلة المتكررة

س: ما سبب تسرب سائل التبريد في محطة الفضاء الدولية؟



ج: أثناء السير في الفضاء، تسربت فقاعة من سائل التبريد من المبرد الاحتياطي الموجود في وحدة مختبر ناوكا الروسية.

س: هل كان رواد الفضاء في خطر داهم؟



ج: لم يكن رواد الفضاء في خطر مباشر، ولكن صدرت لهم تعليمات بمغادرة المنطقة حفاظاً على سلامتهم.

س: هل حدث هذا من قبل؟



ج: هذا هو الحادث الثالث الذي يتضمن تسرب سائل التبريد من الأجهزة الروسية الملحقة بمحطة الفضاء الدولية.

س: هل يؤثر تسرب سائل التبريد على عمليات محطة الفضاء الدولية؟



ج: لم يعطل التسرب عمليات محطة الفضاء الدولية، حيث كان المبرد الرئيسي لا يزال يعمل بشكل صحيح.

س: ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها لمعالجة المشكلة؟



ج: يقوم المهندسون حاليًا بمراجعة البيانات لتحديد سبب تسرب سائل التبريد والخطوات المحتملة لمنع وقوع حوادث مستقبلية.

س: هل هناك أي تغييرات فورية على عمليات المحطة الفضائية؟



ج: ذكرت وكالة ناسا أن العمليات على محطة الفضاء الدولية مستمرة كالمعتاد، مع إعادة جدولة عمليات السير في الفضاء ورواد الفضاء ما زالوا مستعدين للمغامرة خارج المحطة.