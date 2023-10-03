يلتقط المصورون الفلكيون صورًا مذهلة لسديم الفقاعة في أوقات مختلفة

شارك المصور الفلكي ستيفن بيلافيا من ماتيتوك، نيويورك، صوره الجذابة لسديم الفقاعة التي تم التقاطها في عامي 2018 و2023. وردًا على الأسئلة الشائعة حول سبب قيامه بتصوير نفس الشيء عدة مرات، أوضح أن التقدم في المعدات والتكنولوجيا والبرمجيات، والمهارات يمكن أن تؤدي إلى تحسينات كبيرة في التقاط التصوير الفلكي.

وفي عام 2018، أبدى بيلافيا رضاه عن صورته لسديم الفقاعة، مستخدمًا أفضل الأدوات والتقنيات المتاحة في ذلك الوقت. ومع ذلك، مع مرور الوقت، حصل على قاعدة أكثر قوة، وتلسكوب أكبر قليلاً، وكاميرا مطورة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك الآن المزيد من المرشحات ذات النطاق الترددي الأضيق لتحسين جودة الصورة. لقد تطور برنامج الدليل الذي يستخدمه ليشمل عدة نجوم، بينما يتميز برنامج التقاط الصور بميزات التشغيل الآلي لتحسين الكفاءة وتجنب الأخطاء. تشتمل معدات Bellavia الآن أيضًا على جهاز تركيز إلكتروني يمكن التحكم فيه عن بعد بواسطة برنامج التقاط الصور للتركيز الدقيق. علاوة على ذلك، قدمت التطورات في برمجيات المعالجة تقنيات مثل التكامل الموزون، وتفكيك الذكاء الاصطناعي، وتقليل ضوضاء الذكاء الاصطناعي، وإزالة النجمة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال مقارنة الصور من عامي 2018 و2023، يمكن للمرء ملاحظة الاختلافات الملحوظة. تكشف صورة 2023 تفاصيل أكبر في البنية المعقدة للغاز والغبار المحيط بالسديم.

وبالتأمل في التقدم المحرز في التصوير الفلكي، يعرب بيلافيا عن دهشته مما يمكن تحقيقه الآن من الفناء الخلفي لمنزله بمعدات ميسورة التكلفة. وهو يعترف بأننا نعيش في أوقات رائعة بالنسبة لعشاق علم الفلك.

وفي الختام، فإن مقارنة ستيفن بيلافيا لصور سديم الفقاعة التي تم التقاطها في عامي 2018 و2023 تسلط الضوء على التقدم المستمر في التصوير الفلكي. تجسد قصته كيف يمكن للمعدات والتكنولوجيا والبرمجيات والمهارات المكتسبة أن تساهم في تحسينات كبيرة في التقاط صور مذهلة للأجرام السماوية.

المصدر: صور مجتمع EarthSky