ديناميات نيوتن المعدلة: بديل محتمل لفرضية الكوكب التاسع

في مقال نُشر مؤخرًا بعنوان "ديناميكيات نيوتونية معدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع"، يناقش البروفيسور المشارك في الفيزياء كيت براون وهارش ماثور من جامعة كيس ويسترن ريزيرف تأثير مجرة ​​درب التبانة على الأجسام الموجودة في المجموعة الشمسية الخارجية. إذا كانت قوانين الجاذبية محكومة بديناميكيات نيوتن المعدلة (MOND) بدلاً من قانون نيوتن للجاذبية.

يقترح MOND أن قانون نيوتن للجاذبية يظل صحيحًا حتى النقطة التي يصبح فيها تسارع الجاذبية صغيرًا بدرجة كافية ليتولى نظام مختلف من سلوك الجاذبية المسؤولية. وجد براون وماثور، اللذان درسا سابقًا تأثير MOND على ديناميكيات المجرة، اهتمامًا متجددًا بالنظرية بعد أن أعلن علماء الفلك في عام 2016 أن بعض الأجسام في النظام الشمسي الخارجي أظهرت شذوذات مدارية يمكن تفسيرها بوجود كوكب تاسع.

يهدف الباحثون إلى تحديد ما إذا كانت البيانات الداعمة لفرضية الكوكب التاسع ستستبعد MOND. ومع ذلك، اكتشفوا أن MOND يتنبأ بتأثيرات التجميع التي لاحظها علماء الفلك. وشددوا على أن مجموعة البيانات الحالية محدودة للغاية بحيث لا يمكن استخلاص استنتاجات موثوقة، مما يترك مجالًا للنظر في احتمالات متعددة.

وأوضح براون أنه بغض النظر عن النتيجة، فإن هذا البحث يؤكد على إمكانية أن يكون النظام الشمسي الخارجي بمثابة مختبر لاختبار الجاذبية واستكشاف المشكلات الأساسية في الفيزياء.

المجلة الفلكية، حيث تم نشر المقال، هي مجلة شهرية مفتوحة الوصول يتم مراجعتها من قبل النظراء من قبل الجمعية الفلكية الأمريكية.

التعاريف:

- ديناميات نيوتن المعدلة (MOND): نظرية تقترح نظامًا بديلًا لسلوك الجاذبية عندما يصبح تسارع الجاذبية صغيرًا بدرجة كافية.

– قانون نيوتن للجاذبية: مبدأ أساسي ينص على أن قوة الجاذبية بين جسمين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما، وعكسياً مع مربع المسافة بينهما.

مصادر:

- "ديناميكيات نيوتن المعدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع" - المجلة الفلكية