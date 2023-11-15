منظور جديد للغبار البني 2: وضع استراتيجية لفريقك لتحقيق النجاح

لعبة Brown Dust 2، التي طورتها شركة Neowiz Games، هي لعبة gacha غامرة تقدم للاعبين تجارب قتالية استراتيجية للغاية ضمن نظام معركة قائم على الشبكة. باعتبارها خليفة للعبة Brave Nine، تواصل لعبة تقمص الأدوار هذه القصة الجذابة لسابقتها مع توسيع تقاليد اللعبة. في لعبة Brown Dust 2، لديك الفرصة لبناء فرقة هائلة من خمسة مرتزقة، ونشرهم بشكل استراتيجي على شبكة 6×4، وشن هجمات محسوبة لهزيمة الأعداء.

في حين أن اختيار أفضل الشخصيات أمر مهم بلا شك، فإن الفوز بالمباريات في Brown Dust 2 يتطلب أكثر من مجرد تجميع فريق قوي. من الضروري استخدام استراتيجيات فعالة تستفيد من نقاط قوة فريقك وتستغل نقاط ضعف خصومك.

لمساعدتك في إنشاء فرقة هائلة، نقدم قائمة كاملة من مستويات Brown Dust 2 والتي تصنف كل مرتزق ونوع عناصره (الرياح والماء والنار والضوء والظلام) إلى مستويات S وA وB وC. يرجى ملاحظة أن قائمة المستويات هذه ذاتية وتعكس آراء الكاتب.

يمتلك المرتزقة من الطبقة S، مثل Samay وAlec وArines وJustia و Andrew، قوة ومهارات لا مثيل لها تجعلهم يهيمنون على التعريف الحالي. مع هذه الشخصيات، يمكنك مواجهة أي خصم بثقة والخروج منتصرا.

المرتزقة من الدرجة الأولى، بما في ذلك Helena وOlstein وSylvia وGray وKry وLecliss وAnastasia وEclipse، هم أيضًا هائلون ويمكنهم تحقيق النصر في معظم مراحل اللعبة. يمكن أن يؤدي الاستثمار في ترقياتهم إلى تعزيز قدراتهم القتالية، مما يجعلها قوية مثل وحدات الطبقة S.

المرتزقة من الطبقة B، مثل بياتريس، رو، روبيا، رافينا، جايدن، إليز، ليسيان، لياتريس، ليلى، إيما، ويجل، ريجينيت، سير، لوكريزيا، سيليا، يمتلكون قدرة قتالية متوسطة. ومع ذلك، من خلال ترقيتها وإقرانها بشكل استراتيجي بوحدات S وA، يمكنك تحقيق النصر في مباريات مختلفة.

يقدم المرتزقة من الطبقة C فائدة ضئيلة أو معدومة، وهم مناسبون للاعبين المبتدئين الذين يسعون إلى فهم آليات اللعبة. يمكن لوحدات مثل شهرزاد، وإليانير، وتيريسي، وكارلسون، وإيما، ولاثيل، وإنغريد، وسينثيا، وماريا، وليديا، وجولي أن تساعد المبتدئين على التعرف على آليات اللعب الإستراتيجية للغاية في لعبة Brown Dust 2.

من المهم ملاحظة أن قائمة مستويات Brown Dust 2 عرضة للتغيير مع كل تحديث من Neowiz Games. يتم تقديم شخصيات جديدة بانتظام، ويتم إجراء تعديلات على المرتزقة الحاليين من خلال التعزيزات وإنقاص القوة، مما يؤدي إلى تغييرات في قائمة المستويات.

من خلال الاستفادة من قائمة المستويات الشاملة وتطوير إستراتيجيات فعالة، يمكنك تعظيم فرص نجاحك في Brown Dust 2. أتمنى أن يخرج فريقك منتصرًا في كل معركة، وتكون رحلتك عبر تقاليد اللعبة الآسرة رحلة لا تُنسى.